AK PARTİ’DE 6 İLÇE BAŞKANI DEĞİŞİYOR

Görevine devam edeceğini bildiren AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Ankara’da yapılan istişareler neticesinde bize devam etmeyeceğini bildiren ilçelerimiz vardı. 6 ilçe başkanımız kongrelerde aday olmayacağını bildirdi. Bunu kendi yönetim kurullarına da açıkladılar.” dedi.

Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu’nun ilçe başkanlığını bırakacağını ancak Büyükşehir Meclis Üyesi olarak devam edeceğini aktaran Özden, Felahiye İlçe Başkanı Musa Zafer Kingir’in Felahiye meclis üyeliğinden istifa edeceğini ancak ilçe başkanlığını sürdüreceğini söyledi.







Melikgazi, Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar, Hacılar ve Talas ilçe başkanlarının yeni yapılanma çerçevesinde kongrede aday olmayacaklarını kaydeden Özden, “Sosyal medyada yayılan haberlerin değil de Ak Parti İl Başkanlığımızın haberlerine itibar edilmesi gerekiyor. Kimsenin telaşlanmasına ya da farklı yorumlar çıkartmasına gerek yok. Görevimizin başındayız” açıklamasında bulundu.

Haber: Bünyamin Gültekin