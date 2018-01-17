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AK Parti’de kongre günü belli oldu 

AK Parti’de 6. Olağan İl Kongresi 24 şubatta gerçekleştirilecek.

AK Parti’de kongre günü belli oldu 

16 ilçede kongrelerini tamamlayan  AK Parti’de gözler İl kongresine çevrildi. Alınan bilgilere göre 6. Olağan İl Kongresi’nin 24 şubat cumartesi günü saat 16.00’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacağı öğrenildi.



Kongreye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Kayseri Gündem 

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