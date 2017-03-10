AK Partili gençler “Evet” gazetesi dağıtıyor

Ak Parti Talas İlçe Gençlik Kolları, Başbakan Binali Yıldırım’ın 25 Şubat’ta startını verdiği referandum çalışmaları doğrultusunda halkı bilinçlendirmek için çalışma başlattı.

İlçe Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada “Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasette gençlere yer verilmesini ısrarla vurguluyor. Biz de bunun bilincinde olarak ana kademe ve hanım kollarımız ile gerekli istişareleri yapıp koordineli bir şekilde faaliyetlere hız kesmeden devam ediyoruz. Genel merkezden elimize ulaşmış olan Başkanlığa neden evet dediğimizi halka anlatmak üzere itinayla hazırlanmış gazetelerimizi kapı kapı dolaşarak vatandaşımıza veriyoruz. İnsanlar neden evet diyeceğini, evet dediğinde ne gibi yeniliklerle karşılaşacağını bilmiyor. Bilenlerin ise birtakım soruları, tedirginlikleri var. Tüm bunları çözmeye odaklı hazırlanmış gazeteleri okuyan esnafımızın olumlu tepkilerini alıyoruz.” denildi.

Kurum Haberi

