AK Partili yöneticinin kardeşi ByLock’tan gözaltında

FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen 100 kişi için gözaltı kararı verildi. Polis sabah erken saatlerde başlattığı operasyonda bir çok kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Çimen’in ağabeyi Asker Çimen de yer alıyor. Çimenoğlu İnşaat'ın sahibi olan Asker Çimen şirketi ağabeyi Muammer Çimen ile ortaklaşa yürütüyor.

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