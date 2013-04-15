AK Parti'nin Acı Günü

AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı görevini 2 dönemdir yürüten emekli öğretmen Süleyman Yıldırım(67) bugün öğle saatlerinde evinin bahçesinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlandı. Yakınlarının durumundan haberdar olarak hastaneye kaldırdığı Yıldırım’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cenazesi, bugün Bünyan İlçe Merkezi’nde kılınacak cenaze namazının ardında defnedilecek.

Yıldırım'ın ani ölümü üzerine taziye mesajı yayımlayan AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, “İlçe Başkanımızın ani ölümü bizi derin üzüntüye sevk etti. Çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir çalışma arkadaşımızdı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır diliyorum” dedi.