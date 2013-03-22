AK Parti'ye Geçmiş Olsun Ziyareti

Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları, Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan başkanlığında, AK Parti İl Başkanvekili Kubilay Hasan Gürcan'ı makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkez binasına yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan, Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezine yapılan saldırıyı kastederek, puslu havayı sevenlerin barış sürecini dinamitlemeye çalıştığını söyledi. Memur-Sen ailesi olarak akan kanın durması için her türlü desteği verdiklerini belirten Kalkan, "Artık kan akmasın. Birileri, Kürt ve Türk milliyetçiliğini ortaya atarak, bu süreç üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Ama bu kan 30 yıldır akmaya devam ediyor ve bir adım dahi ileri gidilmedi. Artık ülkemizin aydınlığa kavuşacağı bir dönemde, AK Parti binasına lav silahı ile saldırı yapılmasını Memur-Sen ailesi olarak kınıyoruz. Bizler bu olayların bir daha tekrarlanmamasını dileyerek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bu tür olaylar son bulur. Silahla çözüm olmuyor. Düşüncelerini, fikirlerini ortaya koymak isteyenler, bunları insanlara anlatsınlar. Zorbalıkla bir yere varmak mümkün değil" dedi.

AK Parti İl Başkanvekili Kubilay Hasan Gürcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu dönem, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu günler. Vatandaşın mutluluğu, huzuru ve refahı için terörün bitmesi gerekiyor. Bunun bilincindeyiz ve bu yolda hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. AK Parti olarak kaçınmadık da. 30 yıldır devam eden, bu terör belasında 30 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bunlar arasında şehitlerimiz var. Artık, PKK yüzünden hiçbir vatandaşımızın canının yanmasını ve ailelerin üzülmesini istemiyoruz. Bu PKK'yı kullanan ve statükoyu savunan güçler, barış sürecinden oldukça rahatsızlar. Daha önce PKK'yı kullanan bu güçler, şimdi de DHKP-C'yi hortlatarak onları kullanmaya başladılar. Ülkeyi bölmeye ve parçalamaya çalışan bu dış güçler, ne yaparlarsa yapsınlar emellerine ve amaçlarına ulaşamayacaklar. Yolun sonuna gelindi. Artık, Türkiye'nin ileri demokrasi hedefine ulaşmasına ve güçlenmesine kimse mani olamayacak. Yapılan saldırılarda bizleri hiç bir zaman korkutamayacak ve yıldıramayacak. Bu süreçte STK'lara da büyük görevler düşüyor. Memur-Sen ailesi olarak verdiği destekten ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum."