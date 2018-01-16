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AKAR DUNFORD iLE GÖRÜŞECEK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

AKAR DUNFORD iLE GÖRÜŞECEK
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
Toplantıya katılacak Akar'ın bu kapsamda bugün bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. Temaslardan en önemlisi ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile yapacağı görüşme olacak.

BÖLGESEL SORUNLAR ELE ALINACAK
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik olası operasyonu öncesindeki görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması bekleniyor. ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG öncülüğündeki SDG'nin komutasında 30 bin kişilik sınır gücü oluşturma kararını açıklamasının ardından gerçekleşmesi ise görüşmeyi önemli kılan diğer bir unsur olarak dikkati çekiyor.

Orgeneral Akar, dün akşam da ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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