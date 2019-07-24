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Akay Basın Bayramını Kutladı

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Akay Basın Bayramını Kutladı

Başkan Akay mesajında, gazetecilerin daha güvenli ve emeklerinin karşılığını alabilecekleri medya ortamına kavuşmalarını temennisinde bulundu.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır.
Meslek ahlakı ve gazetecilik ilkelerine sadakatle bağlı kalarak bu büyük sorumluluğu üstlenen medya çalışanlarımızın daha rahat, daha güvenli çalışma koşullarına sahip olabildikleri, emeklerinin karşılığını alabildikleri, kendilerini geliştirebildikleri bir medya ortamına kavuşmaları dilek ve temennilerimizle gerek yerel, gerek ulusal basında hakkıyla görev yapan basın sektörüne emek veren tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum"
 

İHA

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