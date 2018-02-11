Akay'dan 11 şehidimiz için başsağlığı 

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yayımladığı mesajında şu ifadelerde bulundu:







"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde 11 askerimizin şehit olduğu haberi bir kez daha içimize ateş düşürmüştür.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu günde hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavi gören yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

İHA

