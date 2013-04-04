Akil Adamlar Çalışmasına Kayseri'den Destek

Taş, “Ülkemizde 30 yıldan bu yana devam eden, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, anaların gözyaşlarının sel olmasına sebep olan geride gözü yaşlı analar, babalar, yetim çocuklar ve dul eşler bırakan PKK terörünün sona ermesi için başlatılan görüşmeler, umarız olumlu sona doğru gidiyor” ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Uzun süredir devam eden İmralı görüşmeleri, 21 Martta Diyarbakır da yapılan nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan’ın örgüte yaptığı, silah bırakma çağrısının ardından saldırıların durması bizleri umutlandıran gelişmelerdir.

Gelinen süreçte terörün tamamen bitirilmesi için ortaya atılan akil adamların tespit edilip, bu yolla toplumun bilgilendirilmeye çalışılması da sivil iradenin devreye girmesi açısından gayet isabetli ve takdire şayan bir uygulama olarak kabul edilebilir.

Kamuoyuna ilan edilen akil adamlar listesindeki isimlerin, toplumun farklı kesim ve katmanlarından oluşup, toplumsal karşılığı olan insanlardan olması bizi oldukça umutlandırdı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak! İlimizde ve bölgemizde akil adamlar heyetinin yapacağı terörün bitirilmesine yönelik her türlü çalışmanın yanında ve desteğinde olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.”

