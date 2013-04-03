Akil İnsanlar Arasındaki Kayserililer

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Akil insanlar'' ile 4 Nisan Perşembe günü İstanbul'daki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelecek ve "Akil İnsanlar" kısa sürede çalışmalara başlayacaklar.
ERDOĞAN: "HEYETİ TESPİT ETTİK"
Başbakan Erdoğan dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada ''Süreci takip edecek, sürece yönelik toplumsal desteği perçinleyecek bir heyeti 'Akil İnsanları' tespit ettik. Sözüne güvenilen, toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış yazar, akademisyen, sanatçı ve STK'lardan oluşan bir heyeti oluşturduk. Bu havuz içinde çalışmamızı yapacağız. 7 coğrafi bölgeye göre planlama yapacağız. Perşembe akşamı bir araya gelerek heyetle istişaremizi yapacağız.'' demişti.
O isimlerin kim olacağına dair pek çok fikir yürütülmüştü ve işte nihayet o liste belli oldu.
İşte Başbakan Erdoğan'ın AKİL İNSANLAR listesi
AKİL İSİMLER HEYETİ NASIL ÇALIŞACAK?
1 aylık bir çalışma süresi içinde Türkiye'nin tüm bölgelerinde çözüm sürecini tanıtıcı, halkı bilgilendirmek ve aydınlatmayı amaçlayan bir çalışma yapacaklar. Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışma grupları teşkil edildi. Bunlara bir başkan, bir başkan vekili ve sözcü tayin edildi. 7 bölge için oluşturulan heyetler gittikleri illerde konferanslar düzenleyecek, bire bir görüşmeler yapacak.
AKDENİZ BÖLGESİ
1. BAŞKAN: RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
2. BAŞKAN VEKİLİ: LALE MANSUR
3. SEKRETER: TARIK ÇELENK
4. KADİR İNANIR
5. NİHAL BENGİSU KARACA
6. ŞÜKRÜ KARATEPE
7. MUHSİN KIZILKAYA
8. ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN (İHD)
9. HÜSEYİN YAYMAN
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
1. BAŞKAN: CAN PAKER
2. BAŞKAN VEKİLİ: SİBEL ERASLAN
3. SEKRETER: AYHAN OGAN
4. MAHMUT ARSLAN (HAK-İŞ)
5. ABDURRAHMAN DİLİPAK
6. İZZETTİN DOĞAN (CEM VAKFI BAŞKANI)
7. ABDURRAHMAN KURT (AK PARTİ DİYARBAKIR ESKİ MİLLETVEKİLİ)
8. ZÜBEYDE TEKER (Tutuklu Hükümlü Aileleri Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD- FED) Başkanı)
9. MEHMET UÇUM (ANAYASA PLATFORMU SÖZCÜSÜ)
EGE BÖLGESİ
1. BAŞKAN: TARHAN ERDEM
2. BAŞKAN VEKİLİ: AVNİ ÖZGÜREL
3. SEKRETER: ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ
4. VEDAT AHSEN COŞAR (TBB)
5. EROL EKİCİ (DİSK)
6. HİLAL KAPLAN (YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI)
7. FUAT KEYMAN (AKADEMİSYEN - YAZAR)
8. FEHMİ KORU
9. BASKIN ORAN
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
1. BAŞKAN: YILMAZ ENSAROĞLU
2. BAŞKAN VEKİLİ: KEZBAN HATEMİ
3. SEKRETER: MEHMET EMİN EKMEN
4. MURAT BELGE
5. FAZIL HÜSNÜ ERDEM
6. YILMAZ ERDOĞAN
7. ETYEN MAHÇUPYAN
8. LAMİ ÖZGEN (KESK)
9. AHMET FARUK ÜNSAL (MAZLUM DER)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
1. BAŞKAN: AHMET TAŞGETİREN
2. BAŞKAN VEKİLİ: BERİL DEDEOĞLU
3. SEKRETER: CEMAL UŞŞAK
4. VAHAP COŞKUN
5. DOĞU ERGİL
6. EROL GÖKA
7. MUSTAFA KUMLU (TÜRK-İŞ)
8. FADİME ÖZKAN
9. CELALETTİN CAN
MARMARA BÖLGESİ
1. BAŞKAN: DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN
2. BAŞKAN VEKİLİ: MİTHAT SANCAR
3. SEKRETER: LEVENT KORKUT
4. MUSTAFA ARMAĞAN
5. ALİ BAYRAMOĞLU
6. AHMET GÜNDOĞDU (MEMUR-SEN)
7. HAYRETTİN KARAMAN
8. HÜLYA KOÇYİĞİT
9. YÜCEL SAYMAN
KARADENİZ BÖLGESİ
1. BAŞKAN: YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ
2. BAŞKAN VEKİLİ: VEDAT BİLGİN
3. SEKRETER: FATMA BENLİ
4. ŞEMSİ BAYRAKTAR (TZOB)
5. KÜRŞAT BUMİN
6. ORAL ÇALIŞLAR
7. ORHAN GENCEBAY
8. YILDIRAY OĞUR
9. BENDEVİ PALANDÖKEN (TESK)
ERDOĞAN: "HEYETİ TESPİT ETTİK"
Başbakan Erdoğan dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada ''Süreci takip edecek, sürece yönelik toplumsal desteği perçinleyecek bir heyeti 'Akil İnsanları' tespit ettik. Sözüne güvenilen, toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış yazar, akademisyen, sanatçı ve STK'lardan oluşan bir heyeti oluşturduk. Bu havuz içinde çalışmamızı yapacağız. 7 coğrafi bölgeye göre planlama yapacağız. Perşembe akşamı bir araya gelerek heyetle istişaremizi yapacağız.'' demişti.
O isimlerin kim olacağına dair pek çok fikir yürütülmüştü ve işte nihayet o liste belli oldu.
İşte Başbakan Erdoğan'ın AKİL İNSANLAR listesi
AKİL İSİMLER HEYETİ NASIL ÇALIŞACAK?
1 aylık bir çalışma süresi içinde Türkiye'nin tüm bölgelerinde çözüm sürecini tanıtıcı, halkı bilgilendirmek ve aydınlatmayı amaçlayan bir çalışma yapacaklar. Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışma grupları teşkil edildi. Bunlara bir başkan, bir başkan vekili ve sözcü tayin edildi. 7 bölge için oluşturulan heyetler gittikleri illerde konferanslar düzenleyecek, bire bir görüşmeler yapacak.
AKDENİZ BÖLGESİ
1. BAŞKAN: RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
2. BAŞKAN VEKİLİ: LALE MANSUR
3. SEKRETER: TARIK ÇELENK
4. KADİR İNANIR
5. NİHAL BENGİSU KARACA
6. ŞÜKRÜ KARATEPE
7. MUHSİN KIZILKAYA
8. ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN (İHD)
9. HÜSEYİN YAYMAN
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
1. BAŞKAN: CAN PAKER
2. BAŞKAN VEKİLİ: SİBEL ERASLAN
3. SEKRETER: AYHAN OGAN
4. MAHMUT ARSLAN (HAK-İŞ)
5. ABDURRAHMAN DİLİPAK
6. İZZETTİN DOĞAN (CEM VAKFI BAŞKANI)
7. ABDURRAHMAN KURT (AK PARTİ DİYARBAKIR ESKİ MİLLETVEKİLİ)
8. ZÜBEYDE TEKER (Tutuklu Hükümlü Aileleri Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD- FED) Başkanı)
9. MEHMET UÇUM (ANAYASA PLATFORMU SÖZCÜSÜ)
EGE BÖLGESİ
1. BAŞKAN: TARHAN ERDEM
2. BAŞKAN VEKİLİ: AVNİ ÖZGÜREL
3. SEKRETER: ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ
4. VEDAT AHSEN COŞAR (TBB)
5. EROL EKİCİ (DİSK)
6. HİLAL KAPLAN (YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI)
7. FUAT KEYMAN (AKADEMİSYEN - YAZAR)
8. FEHMİ KORU
9. BASKIN ORAN
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
1. BAŞKAN: YILMAZ ENSAROĞLU
2. BAŞKAN VEKİLİ: KEZBAN HATEMİ
3. SEKRETER: MEHMET EMİN EKMEN
4. MURAT BELGE
5. FAZIL HÜSNÜ ERDEM
6. YILMAZ ERDOĞAN
7. ETYEN MAHÇUPYAN
8. LAMİ ÖZGEN (KESK)
9. AHMET FARUK ÜNSAL (MAZLUM DER)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
1. BAŞKAN: AHMET TAŞGETİREN
2. BAŞKAN VEKİLİ: BERİL DEDEOĞLU
3. SEKRETER: CEMAL UŞŞAK
4. VAHAP COŞKUN
5. DOĞU ERGİL
6. EROL GÖKA
7. MUSTAFA KUMLU (TÜRK-İŞ)
8. FADİME ÖZKAN
9. CELALETTİN CAN
MARMARA BÖLGESİ
1. BAŞKAN: DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN
2. BAŞKAN VEKİLİ: MİTHAT SANCAR
3. SEKRETER: LEVENT KORKUT
4. MUSTAFA ARMAĞAN
5. ALİ BAYRAMOĞLU
6. AHMET GÜNDOĞDU (MEMUR-SEN)
7. HAYRETTİN KARAMAN
8. HÜLYA KOÇYİĞİT
9. YÜCEL SAYMAN
KARADENİZ BÖLGESİ
1. BAŞKAN: YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ
2. BAŞKAN VEKİLİ: VEDAT BİLGİN
3. SEKRETER: FATMA BENLİ
4. ŞEMSİ BAYRAKTAR (TZOB)
5. KÜRŞAT BUMİN
6. ORAL ÇALIŞLAR
7. ORHAN GENCEBAY
8. YILDIRAY OĞUR
9. BENDEVİ PALANDÖKEN (TESK)
Hökümetin başı "ahil adamlar" diyi bi dene teşkilat gurasıymış deyyolla... Bu gomite melmeketi garış garış dolaşıp milletin gözünü boyyeceğemiş deyyolla...
Siz kim oluyosunuz, kimi boyuyosunuz, kimi gandırıveyosunuz?
Millete ne diyeceğeniz, ne demiyeceğeniz?
Eyy millet! Bunlar şindik gelicek de saa ne deyvirecek? Bunlar saa diyicek ki "Türkiyeliler, yeni anayasa İmralı'da yapıldı ama sizden bunu gizlemeye mucburuz. Hoş gerçi oraya da Maşington yollandı emme bunu da sizden gizlemeye mecburuz. Bu anayasayı riferandumda gabul edinki terör bitsin. PKK 15 vilayet isteyyodu. Biz otuz dene verüveriyok emme bunu da sizden gizlemiye mucburuk, böylecene yorgan gidince gavga bitcek, terör durucak. Yeni anayasayı siz tasdik edince Misahı milliyi geri getürücook. Musul, Kerkük gerisin geri bize gelcek. Benzin 25 guruşa inivericek. Hepünüze dört dene neki ondört dene arvat veriyok. Yeterki yeni anayasayı tasdik ediverin" diyicekleee.....
Bunlar şindik "süreç, müreç" deyyolla.. Bunların dedoğo süreç ne heç biliyon mu hemşerim?
2071 gelmeden bunlar seni "sürüp" Anadolu'dan çıhartcaklaa.. Aha işte ona süreç deyyolla emme sen anamıyon ki hemşerim...
Ondan soona n'olcek? Türk Milleti ayvayı yiyicek! Aynen "haşşırt vede gaccırtt"! oluveecek!
N'olceğe vaa mı daha bunun? Melmeket ertesoğon elden gidicek!
Şindik hökmet bidene gomite gurmuş, adı da "ahil elemanlar" gomitesiymiş. Gomitenin üyelerine bahıyom şindik.
Birisi Veli Arifeoğlu , ötee Oral Çalışır (anlaşıldı), biteğe de Batı Vergil deriken gerisini demiye heç lüzum galmıyı ki.... Zaten bu üç denesine bahınca gesini saymıya heç lüzum gaymıyı ki...
Şindik bunlar kimdür? Len gaadeşim bunlaa zaten CIA'nın hökmete virdoğo tavsiyat listesüdür! Bunlar şindiyeceğen gader n'apmuşdur? Bunlar on seneden beri bu melmeketin on parçıya bölüşülmesinin pek bereketli olceğeni, Cumhuriyetin yıhılmasının vede biran evvel Atatürk fikriyatının terkedülüp M'ameriganın ulvi arzuları muvahacesinde darman dağın olmamızın çok hayırlara vesüle olceğeni malum yüz dene gadar TV ganalında efkarı umumiyenin şuuraltına boyna şırınga edici poropıganda acentası olaraktan vazüfe tekmül etmüş elemanlaaa değel müdür? Bitti... Mevzuu anlaşımuşdur!
Binanaleyh şu melmekete "ahil adam" lazımısa ben neyçün duruyom gaadeşim?
Benden başge ahil adam olu mu heç? Değel mi yani?
Cumbuba olarakdan ben de şu saatten, şo dakgaden soona en buba "ahil adamım" hemşerim! Bende piyasaya çıhıyom! Durumdan vazifeli oldoğoma garer veemiş bulunorom!
Hökmedin Maşingdon'dan icazetli sözde "ahil adamlar" gomitesüne gaaşu bende Türk Milletinin milli ahil adamuyum gaadeşim. Hem ben Samsun'dan bulaşcağam işe...
BENİM VATANDAŞUM, BENİM GADEEŞİM BUNLAA AHİL MAHİL ADAM DEĞEL.. BUNLARIN ALAYI DA MUZUNNAT ADAMDUR GAADEŞİM. SANA PÖLÜNMEYİ, PARAMPARÇA OLMAYI TAVSİYATA DOLAŞCEK BUNLAAA.
GAPINA SOKMA BUNLARI, DİRENCENİNEN GUVALA BUNLARI... BENDEN SAA DİMESİ GARİ... BUNLAA SENÜN OCAĞINI SÖNDÜRMEYÇÜN DOLAŞCEKLE ARHANDA...
BENÜM VATANDAŞIM, BUNDAN KELLİ GARİ ARHANUZA MUHAYIT OLUVERİN HAAA...
SOONADAN BANA DEMEDİYDİ DİMEN HAAA..