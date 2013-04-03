Akil İnsanlar Arasındaki Kayserililer

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Akil insanlar'' ile 4 Nisan Perşembe günü İstanbul'daki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelecek ve "Akil İnsanlar" kısa sürede çalışmalara başlayacaklar.

ERDOĞAN: "HEYETİ TESPİT ETTİK"



Başbakan Erdoğan dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada ''Süreci takip edecek, sürece yönelik toplumsal desteği perçinleyecek bir heyeti 'Akil İnsanları' tespit ettik. Sözüne güvenilen, toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış yazar, akademisyen, sanatçı ve STK'lardan oluşan bir heyeti oluşturduk. Bu havuz içinde çalışmamızı yapacağız. 7 coğrafi bölgeye göre planlama yapacağız. Perşembe akşamı bir araya gelerek heyetle istişaremizi yapacağız.'' demişti.



O isimlerin kim olacağına dair pek çok fikir yürütülmüştü ve işte nihayet o liste belli oldu.



İşte Başbakan Erdoğan'ın AKİL İNSANLAR listesi



AKİL İSİMLER HEYETİ NASIL ÇALIŞACAK?

1 aylık bir çalışma süresi içinde Türkiye'nin tüm bölgelerinde çözüm sürecini tanıtıcı, halkı bilgilendirmek ve aydınlatmayı amaçlayan bir çalışma yapacaklar. Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışma grupları teşkil edildi. Bunlara bir başkan, bir başkan vekili ve sözcü tayin edildi. 7 bölge için oluşturulan heyetler gittikleri illerde konferanslar düzenleyecek, bire bir görüşmeler yapacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

1. BAŞKAN: RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

2. BAŞKAN VEKİLİ: LALE MANSUR

3. SEKRETER: TARIK ÇELENK

4. KADİR İNANIR

5. NİHAL BENGİSU KARACA

6. ŞÜKRÜ KARATEPE

7. MUHSİN KIZILKAYA

8. ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN (İHD)

9. HÜSEYİN YAYMAN



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

1. BAŞKAN: CAN PAKER

2. BAŞKAN VEKİLİ: SİBEL ERASLAN

3. SEKRETER: AYHAN OGAN

4. MAHMUT ARSLAN (HAK-İŞ)

5. ABDURRAHMAN DİLİPAK



6. İZZETTİN DOĞAN (CEM VAKFI BAŞKANI)

7. ABDURRAHMAN KURT (AK PARTİ DİYARBAKIR ESKİ MİLLETVEKİLİ)

8. ZÜBEYDE TEKER (Tutuklu Hükümlü Aileleri Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD- FED) Başkanı)

9. MEHMET UÇUM (ANAYASA PLATFORMU SÖZCÜSÜ)



EGE BÖLGESİ

1. BAŞKAN: TARHAN ERDEM

2. BAŞKAN VEKİLİ: AVNİ ÖZGÜREL

3. SEKRETER: ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ

4. VEDAT AHSEN COŞAR (TBB)

5. EROL EKİCİ (DİSK)

6. HİLAL KAPLAN (YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI)

7. FUAT KEYMAN (AKADEMİSYEN - YAZAR)

8. FEHMİ KORU

9. BASKIN ORAN



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

1. BAŞKAN: YILMAZ ENSAROĞLU

2. BAŞKAN VEKİLİ: KEZBAN HATEMİ

3. SEKRETER: MEHMET EMİN EKMEN

4. MURAT BELGE

5. FAZIL HÜSNÜ ERDEM

6. YILMAZ ERDOĞAN

7. ETYEN MAHÇUPYAN

8. LAMİ ÖZGEN (KESK)

9. AHMET FARUK ÜNSAL (MAZLUM DER)



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

1. BAŞKAN: AHMET TAŞGETİREN

2. BAŞKAN VEKİLİ: BERİL DEDEOĞLU

3. SEKRETER: CEMAL UŞŞAK

4. VAHAP COŞKUN

5. DOĞU ERGİL

6. EROL GÖKA

7. MUSTAFA KUMLU (TÜRK-İŞ)

8. FADİME ÖZKAN

9. CELALETTİN CAN



MARMARA BÖLGESİ

1. BAŞKAN: DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

2. BAŞKAN VEKİLİ: MİTHAT SANCAR

3. SEKRETER: LEVENT KORKUT

4. MUSTAFA ARMAĞAN

5. ALİ BAYRAMOĞLU

6. AHMET GÜNDOĞDU (MEMUR-SEN)

7. HAYRETTİN KARAMAN

8. HÜLYA KOÇYİĞİT

9. YÜCEL SAYMAN



KARADENİZ BÖLGESİ

1. BAŞKAN: YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

2. BAŞKAN VEKİLİ: VEDAT BİLGİN

3. SEKRETER: FATMA BENLİ

4. ŞEMSİ BAYRAKTAR (TZOB)

5. KÜRŞAT BUMİN

6. ORAL ÇALIŞLAR

7. ORHAN GENCEBAY

8. YILDIRAY OĞUR

9. BENDEVİ PALANDÖKEN (TESK)

