Akil İnsanlar Heyeti Kayseri'de

Girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahmet Taşgetiren, “Barış sürecinde hassasiyetlerimiz var, kaygılarımız var. Biz bunları anlatıyoruz ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Farklı toplum kesimlerinin fikirlerini alıyoruz. Yapacağımız iki aylık çalışmanın sonunda, çalışmalarımızı bir rapor halinde Başbakan’a sunacağız. Toplumda genelde sade insanların sürece destekleri var. Bazı kesimler, aleyhte konuşmalarını sürdürüyorlar” diye konuştu.

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Heyet Başkanı Ahmet Taşgetiren ülkenin 30 yıldır ciddi bir terör sorunu yaşadığını ve bu sorunun sadece ölenlerin ve öldürenlerin sorunu boyutundan çıktığını, tüm ülkenin sorunu haline geldiğini bildirdi. Taşgetiren hükümetten bize bu sorunun çözümü için bir çalışma yapılması önerisi geldi. Hepimizin çeşitli işleri ve meşgaleleri var. Bu işlerimizi de bir taraftan yürütüyoruz. Öncelikle çatışmalar dursun, ölenler olmasın, kan akması dursun, analar ağlamasın diyoruz. Ben buna bir de analar saçlarını yolmasın diye ekliyorum. Dün Karamanda bir şehit ailesini ziyaret ettik. Şehit vereli 21 yıl olmuş hala acıları içinde ama o ana da sürecin devam etmesini ve barışın gelmesini istiyor. İnşallah bu süreç uzun olmaz ve biz terör sorunundan başka Türkiye’nin nasıl bir üst lige çıkacağını konuşuruz” dedi.

Taşgetiren’in açılış konuşmasının ardından öğrencilerden soru alan heyet, bu soruları cevaplandırdı. Heyet Üyesi Hilal Kaplan, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, “Görüşmelerimizde medya iyi bir sınav veremiyor. Görüşme sırasında birkaç saniyelik karşı görüş veya yaşanan aleyhte bir durum abartılıyor ve büyütülerek veriliyor. Zonguldak’taki olay da abartıldı. Bu böyle olmamalı. Şehit annesi Şükriye hanım görüşmemizde oğlunun şehadeti ile mutlu olduğunu dualarında bu sürecin başarıya ulaşmasını istediğini söyledi ama Şükriye annenin bu sözleri medyada yer bulmadı.” Diye konuştu.

Hilal Kaplan, kendisine yöneltilen sürecin olumsuz sonuçlanmasının faturası size mi kesilecek?” şeklindeki soruya “Allah muhafaza bu süreç olumsuz bitecek olursa fatura sadece bize kesilmeyecek, hepimize kesilecek” cevabını verdi.

Heyet Üyesi Erol Göka da bir sürecin başladığını ve kendilerinin de bu sürecin bir yerinden dahil olduklarını ifade ederek, “Bize akil insanlar denildi. Ama bizim akıl vermek gibi bir durumumuz yok. Biz sadece bu süreci anlatıyoruz. Biz Türkiye’deki bu sükunetin devam etmesini istiyoruz” dedi.