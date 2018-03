Akil İnsanlara Kayseri'de Tepki

Heyet Başkanı Ahmet Taşgetiren, heyet üyeleri Mustafa Kumlu ve Erol Göka ile birlikte Ali Yavuz’u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ahmet Taşgetiren, Türkiye’nin içinde bulunduğu terör belasından kurtulması için bir süreç başlatıldığını, kendilerinin de bu süreç dahilinde sivil toplum kuruluşları, çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlarla görüştüklerini anlattı.

Taşgetiren’in konuşmasından sonra açıklamada bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Ben ilk önce Türkiye’de bir Kürt sorunu olduğunu kabul edemiyorum. Böyle bir sorunu da anlamıyorum. Binlerce yıldır Türkler ile birlikte yaşamışız. Kız alıp vermişiz, Kurtuluş Savaşı'nda ve Çanakkale’de dedelerimiz birlikte savaşmış. Bunlar neyin hakkını arıyorlar, ben bunu anlamıyorum. Kürdistan’dan bahsediliyor. Milletin oyları ile seçilmiş bazı milletvekillerinin o bölgeyi Kürdistan diye isimlendirmesi beni rahatsız ediyor. Orası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde bir şehrimiz. Orada yaşayan insanlar da bizim kardeşimiz, biz o insanları ayrı görmüyoruz. Onlarla et ve tırnak gibiyiz. Bizim onlarla kesinlikle sorunumuz yok. Bizim sorunumuz ülkeye dönmeye çalışan, milletimizin huzurunu kaçıran, dış güçlerin taşeronluğunu yapan kişilerle. Türkiye’de ben Kürt sorunu olduğuna inanmıyorum. Türkiye’de terör sorunu var, terör sorununu çözmek lazım. Kürt sorununu çözeceğiz, diye yola çıkarsak arabayı baştan devirmiş oluruz. Bizim sorunumuz terör sorunu, bu sorunu nasıl bitirebiliriz? Hangi ülkeler destek veriyor? Terör sorununun çözülmesi için terör örgütü ve onun elebaşısı değil, bizler muhatap alınmalıydık. Biz şehit yakınları ve gaziler olarak bu terör konusunda bedel ödedik. Onun muhatap alınması bizim içimizi acıtıyor. Onlara hesap sorulmasını isterken, biz bunlarla savaşılmasını isterken, maalesef oturulmuş bunlarla barış yapılıyor. Neyin barışı yapılıyor, ben kolumu bacağımı vermişim, bu şehit babaları bir oğlunu boşuna mı veriyor? Biz huzuru sağlamak için şehit verdik, kan verdik. Ben Güneydoğu’da yaşanan sıkıntıların hepsi İç Anadolu’da da Kayseri’de de yaşandı ama bizler her zaman devletimizin yanında olduk. Türk bayrağından rahatsız olan birisi beni nasıl temsil eder? Bayrağın adı değişsin diyorlar, bu bayrağın adı ne olacak? Bu süreçten şehit aileleri ve gaziler olarak çok rahatsızız, terör örgütü ve onun elebaşı muhatap alınmadan bir çözüm süreci yapılacaksa biz her zaman taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bizim hassasiyetlerimiz de göz önüne alınmalıydı" ifadelerini kullandı.

Heyet üyelerine şehit aileleri ve gaziler tepki gösterdi. Bazı şehit yakınları, "Sizler gidin İmralı canisi ile görüşün. Bizler evlatlarımızı boşuna mı şehit verdik? Bizler bu yapılan çalışmalardan rahatsız oluyoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Taşgetiren, yaşanan sözlü tartışmanın ardından cevap vermek istedi ancak fırsat bulamadı. Akil İnsanlar Heyeti, yaşanan tartışma sonrasında Şehit Aileleri Derneği’nden apar topar çıkmak zorunda kaldı.