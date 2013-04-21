“AKİLLERE” YAPILANLAR KAYSERİ’Yİ YANSITMIYOR

Medeni bir toplantı umuluyordu

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş, Akil İnsanlar Grubu’nun İç Anadolu Heyeti’ne karşı Kayseri’de yapılan hakaret ve tehditler ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Taş yaptığı basın açıklamasında; “Ülkemizde 40 yıla yakın süredir akan kanın durdurulmasına katkı için oluşturulan akil insanlar grubunun İç Anadolu heyeti 17 Nisan Çarşamba günü şehrimize gelerek Melikşah Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 3 şehit ailesi, Şehit Aileleri Derneği ve Hacı Bektaşi Veli Derneği gibi yerleri ziyaret ettiler, programlara katıldılar” bilgisini vererek, aynı gün akşam saat 18.00 de Hilton Otelinde 200’e yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle yemekli olarak düzenlenen “Akil İnsanlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Kayseri Buluşması” adlı toplantının İç Anadolu heyeti başkanı Ahmet Taşgetiren’in sivil toplumun çözümle ilgili görüş, itiraz ve tekliflerini almak ve bunu rapor halinde hükümete ulaştırmak istediklerini bildiren konuşmasıyla başladığını belirtti. Taşgetiren’in; temsilcilerin isteklerini ve itirazlarını dinleyeceklerini, medeni bir toplantının yapılmasını umduğunu söylediğini aktardı.

Hakaretler eşliğinde salonu terkettiler

Akil insanların isteği doğrultusunda her fikir grubu ve siyasi görüşten taraflı tarafsız oda, sendika, vakıf, dernek ve kültür kuruluşu temsilcisinin davetli olduğu programda, katılımcıların söz alıp konuşmaya başlamalarından bir müddet sonra, davetlilerle birlikte davetli olmadıkları halde toplantıya görevlileri zorlayarak izinsiz olarak salona giren bir grup, akil insanları ve davetli olarak gelen diğer temsilcileri hakaretle tehdit edip, bağırarak programın yapılmasını engellemeye çalıştıklarını, tüm basının ve kamera kayıtlarının tespit ettiği bu grubun, yarım saatten fazla süren tehdidin ardından hakaretler savurarak salonu terk ettiklerinin söyledi.

Daha sonra Aklıselim davranan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, salonu terk etmeyerek programın devamını istemeleri üzerine, akil insanlar son verdikleri programa yeniden başladıklarını belirten Taş; “150 kadar sivil toplum temsilcisinin takip ettiği, her fikir ve siyasi gruptan temsilcilerin, medeni ölçüler içinde söz alarak çözüm süreciyle ilgili fikir, kaygı ve tekliflerini dile getirdikleri toplantıda, katılımcılar akil insanlara açıklanması amacıyla sorular sordular, daha önce programın başında yaşananların Kayseri toplumunu asla yansıtmadığını, olanlar için üzüldüklerini beyan ederek akil insanlardan özür dilediler” dedi.

Akil insanlardan helallik bekliyoruz

Taş; Heyet Başkanı Ahmet Taşgetiren’in kendisinin Kahramanmaraşlı olduğunu belirterek yaşanan olaylar ile ilgili Taşgetiren’in de Kayseri’de birçok dostunun bulunduğunu, Kayseri’de sayısız programlara katıldığını yaşanan manzaranın Kayseri toplumunu yansıtmadığını ve böyle görüş alış verişinin doğru olmadığını söyledi.

Taş, açıklamalarının sonunda; “Bünyesinde 70’in üzerinde sivil toplum kuruluşunu barındıran Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak toplantıda yaşanan, bizimde şahidi olduğumuz tehdit, hakaret ve şiddet dolu saldırıyı asla kabul etmiyor, onaylamıyor, çirkin buluyor ve ‘Kem söz sahibine aittir’ diyor katılımcıların ve akil insanların asla hak etmedikleri, isteğimiz dışında yaşanan bu olaylar için katılımcı dostlarımız ve akil insanlardan helallik bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber: Bünyamin Gültekin