‘Akıllı Şehir Kayseri’ mobil uygulaması başladı 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen yeni mobil uygulama Akıllı Şehir Kayseri ile vatandaşların telefonlarından ulaşmak istedikleri bilgilere daha doğru ve kolay bir şekilde erişmeleri sağlandı. Günlük hayata büyük kolaylık sağlayacak olan mobil uygulama, Apple Store ve Google Play Store’a yüklendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in önem verdiği mobil uygulama Akıllı Şehir Kayseri pek çok alanda bilgiye en hızlı şekilde ulaşmayı mümkün kılıyor.







Mobil Uygulamadaki ‹Ulaşım› menüsünden herhangi bir durak numarası ile sorgulama yapılarak o duraktan geçen otobüsler görülebiliyor ve otobüsün durağa ne zaman geleceği öğrenilebiliyor. Eğer durak numarası bilinmiyorsa telefonun konum bilgisi açılarak en yakın durakların listesine ulaşılabiliyor. Ayrıca duraklara yerleştirilen karekodun akıllı telefonla okutulmasıyla harici bir program kullanılmadan duraktan geçen otobüslerin listesi ve süresi de görülebiliyor. Mobil uygulamanın ‘Ulaşım’ menüsünden hat güzergahlarını, hareket saatlerini, güzergah üzerindeki durakları ve isimlerini, o hat üzerinde varsa otobüslerin konumlarını, otobüsün en son nereden kaç kilometre hızla geçtiğini, en yakın bilet satış noktalarını, otobüs ve tramvay duraklarındaki en yakın bisiklet duraklarını ve en yakın taksi durağını görmek de mümkün.







Mobil uygulamadaki Kent Bilgi Sistemi sayesinde en yakın hastane, eczane, benzin istasyonu, tarihi eserler, ücretsiz wifi alanları, noterler, ATM’ler, camiler, okullar, otoparklar, bisiklet durakları, taksi durakları gibi önemli yerlerle ulaşılabiliyor. Tüm bu bilgilerin yanı sıra cadde, sokak, mahalle, bina ve ilçe gibi konumlara nasıl gidileceği de mobil uygulama ile artık çok kolay. Uygulamanın ilgili menüsü ile günlük vefat eden kişilerin bilgilerine ayrıca bu kişilere ait mezarlar ile taziye yerinin adresine de ulaşılabiliyor.









Mobil uygulama mahallelerle ilgili nüfus bilgilerine ve muhtar iletişim bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmayı da mümkün kılıyor. Mobil uygulama ile büyükşehir belediyesinin yaptığı ve yapmakta olduğu projelere düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin yer, zaman ve konum bilgilerine ve büyükşehir belediyesi ile ilgili haberlere de kolaylıkla ulaşılabiliyor. Mobil uygulama vatandaşların istek ve şikayetlerini büyükşehir belediyesine hızlı ve kolay bir şekilde iletmeleri ve taleplerini SMS yoluyla takip edebilmelerini de sağlıyor.









Büyükşehir Belediyesi’nin günlük hayata büyük kolaylık getirmesi amacıyla tasarladığı mobil uygulama, ‘Mobil Harita’ hizmetini de sunuyor. Mobil harita ile bina, kapı numarası, iş yeri, okul, cami, eczane, hastane, cadde, sokak, bulvar gibi adres verilerinin harita üzerinde görülebilmesine de imkan veriyor.







Mobil uygulama ayrıca askıda olan imar plan değişikliklerine vatandaşların hızlı bir şekilde erişimini de sağlıyor. İHA