“AKP’YE OY VEREN CEHENNEME ODUN OLUR!”

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 17’si tutuklu 71 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 316 sayfa ve 22 klasör ekten oluşan iddianamesinde şüpheli A.K. hakkında bilgisine başvurulan M.N. ifadesinde şunları söyledi;



“Sülük gibi insanlardı”

“17-25 Aralık sürecinden önce eşim R. N.’nu, M. D.’nin eşi F. D., bayan ablaların oturmalarına davet etti. Bu oturmalarına eşimi, -dediğim gibi bu insanlar sülük gibi insanlardı- sürekli rahatsızlık verdikleri için birkaç kez göndermek zorunda kalmıştım. 17-25 Aralık sürecinden sonra ise F. D benim eşim R. N.nu yine bu oturmalara davet etti. Ben de eşim R. N.’na ‘siz bu oturmalarda ne yapıyorsunuz?’ diye sorunca eşim bana oturmalarda bayanlardan kermes adı altında para talep ettiklerini, eşimin de 100 TL. para verdiğini söyledi. 1 Kasım seçimlerinden önce yapılan toplantılar esnasında F. D. isimli bayanın, ‘sizlerden topladığımız bu paralarla devletimize hizmet ediyoruz, okullar açıyoruz, öğrenci yetiştiriyoruz, fakir fukaraya yardım ediyoruz.’ gibi söylemlerde bulunarak, ‘AKP’ye (Adalet ve Kalkınma Partisine) oy vermeyin! Eğer verirseniz cehenneme odun olursunuz’ diyerek hükümet aleyhinde propaganda yaptığını bana söyledi. Bunun üzerine ‘artık kim çağırırsa çağırsın asla onların oturmalarına gitmeyeceksin.’ Dedim. En son 2016 yılının Şubat ayında F. D. evime gelerek eşimi tekrar bayan oturmalarına davet etti. Eşim de gelmeyeceğini söyleyince, ‘ne oluyor da gelmiyorsunuz? Bir şey mi var? Oturup sohbet ediyoruz işte, çekinecek bir şey yok!’ demiş. Eşim de gelmem deyince üzerinden dini bilgiler yazılı bir kart çıkartarak eşime 3 TL. karşılığında zorla vermiş. Ben de eşime ‘neden kartı alıyorsun?’ diye sorunca o da bana ‘almayacaktım ama almazsam gitmeyeceğini anladığım için mecbur almak zorunda kaldım.’ dedi. Ben eşime tekrar kızarak ‘bu saatten sonra kati suretle bunlarla görüşmeyeceksin’ dedim.” (Rıfat Yörük)