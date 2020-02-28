Aksoy: “Acı haberler yüreğimizi yaktı”

Türk askerlerine yönelik hain saldırıda rejim unsurlarına destek verenleri şiddetle kınadığını belirten Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy açıklamasında, “Şehadet şerbeti içen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı aileleri ve Milletimize baş sağlığı diliyorum. Devletimiz sabaha kadar bu hain saldırıya karşı misliyle karşılık verdi. Askerimize yönelik yapılan hain saldırıda rejim unsurları ve onları destekleyen güçleri şiddetle kınıyorum. Allah bir daha yüce Türk Milleti’ne böyle acılar yaşatmasın. Devletimizin bekası için dün olduğu gibi bugünde birlik olmamız gerekiyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.





