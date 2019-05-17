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Aksoy’dan 19 Mayıs mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Aksoy, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Aksoy’dan 19 Mayıs mesajı

Başkan Aksoy mesajında, şunları söyledi:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda 19 Mayıs 1919 tarihinin çok önemli bir yeri vardır. Aziz milletimizin yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğduğu, milletimiz ve ülkemiz için yeni bir geleceğe doğru hayati bir adımın atıldığı önemli bir gündür. Milli Mücadele’nin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, tüm gençlerimiz ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.”
 

İHA

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