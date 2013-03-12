Aldığınız Kıyafetleri Mutlaka Yıkayın

Kayseri Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Genel Sekreteri Erçevik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tekstil ürünlerinin üretiminde, paketlenmesinde, depolanmasında, teşhir edilmesine kadar yoğunluk, dolayısıyla ürünlere elle temas artıyor. Bu nedenle üründe hastalık yapıcı mikroorganizmalar birikebilir. Her temas bu riski artırıyor. Bu durum giysiyi satın alan kişi için bir sağlık sorunu oluşturabilir'' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, kıyafetlerin birçok üretim aşamasından geçtiğini, kirli yerlerle temas edebildiğini ve kimyasal artıkların kalabildiğini vurgulayan Erçevik, şunları kaydetti:

''Üretim sırasında giysilerin her bir bölümü farklı makine veya aparatlar ile dikilmekte, bu sırada ürün birçok kirli bölge ile temas etmektedir. Kıyafetlerimize kumaş ve model özelliğine göre dikildikten sonra kimyasal yıkama ile farklı özellikler kazandırılır. Bu kimyasal maddeler, aldığımız ürün üzerinde bizi bekler. Ürünlerin depolanma koşulları standartlar dışında ise ürün bekletildiği süre içerisinde ortamdaki toz, nem ve oluşan bakterilerden etkilenmektedir. Giysiler mağazalarda stant ve askılarda sunulurken birçok elin aynı giysiye dokunması ve ürünlerin farklı kişiler tarafından denenmesi kaçınılmazdır. Mağazalardan almış olduğunuz ürünlerin kullanmadan önce kesinlikle yıkanması gerekmektedir."