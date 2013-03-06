“Ali Ayşe’yi Seviyor” dizisine Kayseri’den Tepki

Gazetemizi arayan vatandaşlar, söz konusu dizide Peygamber Efendimiz için kullanılan “ Alemlere Rahmet” kelimesinin işportacı karakterini canlandıran bir kişi tarafından dalga geçme ve ifadeyi değersizleştirme unsuru olarak kullanıldığını söylediler. Vatandaşlar, dizideki karakterin elindeki makası satma sahnesinde “ Bu makası yapan kişi Alemlere rahmet olan bir samuray kılıcı ustasının son eseri. Bunu yaptıktan sonra adam patates olmuş” gibi ifadeler kullanıldığını ve bunun Efendimize alenen bir hakaret ve dalga geçme olduğunu söyleyerek, yetkili mercileri göreve çağırdıklarını kaydettiler.

Haber Merkezi