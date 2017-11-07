Ali Kınık sevenleriyle buluştu

Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesinde düzenlenen organizasyona; MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, Yeşilay Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl, Erciyes Üniversitesi’nde görev yapan öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.









Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak konser öncesinde yaptığı konuşmasında “Bizler devletine ve vatanına fedakarca hizmet ederek, Türk Milleti’ni müreffeh bir seviyeye çıkarmak için azim ve kararlılıkla gece uyumadan gündüz yorulmadan mücadele edeceğiz. Türkiye 2023 hedefine koşar adımlarla ulaşacaktır. Biz de bu yolda üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl ise gençlere uyuşturucunun zararları ve madde bağımlılığını anlattı.

Geceye katılan ünlü sanatçı Ali Kınık birbirinden güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyerek unutulmaz bir gece yaşattı.

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