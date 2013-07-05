ALLAH RESULÜ’NÜN HERAKLİUS’A GÖNDERDİĞİ MEKTUBUN PEŞİNDEN KAPADOKYA-KAYSERİ KORİDORLARINDA HZ. MUHAMMED’İN MEKTUBU

Peygamber Efendimizin (sav) Doğu Roma İmparatoru Heraklius'a yaptığı kutsal çağrının en önemli delili olan mektubun peşine düşerek kendini bir anda Kapadokya'da bulan, kararsız bir Koreli gencin hikayesinin anlatıldığı romanda, okuyucular kendilerini Kapadokya'nın sır dolu geçmişine yolculuk yaparken bulacaklar.
Romanda, Kayseri'nin tarihte olduğu gibi günümüzde de Kapadokya'nın önemli bir parçası olduğu, tarihi ve kültürüyle Kapadokya turizm bölgesini tamamlayan önemli bir kent olduğu okuyuculara sunuluyor.
Ayrıca romanda Kayseri'nin değeri pek anlaşılamayan, ancak önemli bir tarihi bölgesi olan Soğanlı Vadisi'nin de gizemi gözler önüne seriliyor.
Anadolu'nun Manevi Hazineleri
Romanda, Anadolu'nun ve Türk insanının keşfedilmeyi bekleyen en büyük hazinelerinin manevi hazineleri olduğuna değinilirken, metayı ilah edinmiş günümüz genç nesline de kendisini görmesi için ak kordan bir
ayna tutuyor.
Herkes Maddi Mektubun Peşinde
Romanda, yıllardır mektubun izini süren Araplar, Yahudiler ve Korelilerin vahşi kapışmasına şahit olacak,
toprak kadar masum bir kız ile bu iş için seçilmiş hiç bir şeyden haberi olmayan Koreli gencin macerasını soluksuz okuyacaksınız.
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü mezunudur. Halen Yeşilhisar ilçesinde kamu görevlisi olarak
çalışmaktadır. Ulusal ve yerel gazete ve dergilerde düzenli yazarlık yapmıştır.
Böylesine güzel bir konuyu çalıştığı için Tayfun beyi tebrik ediyorum, kitabı henüz almadım ama peygamber efendimizin bu çağrısını okumak için hemen alacağım, teşekkür ederim, Allah arzı olsun yazar kardeşimden.