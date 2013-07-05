ALLAH RESULÜ’NÜN HERAKLİUS’A GÖNDERDİĞİ MEKTUBUN PEŞİNDEN KAPADOKYA-KAYSERİ KORİDORLARINDA HZ. MUHAMMED’İN MEKTUBU

Kayserili eğitimci Tayfun Çelik ilk romanıyla okurlarına merhaba dedi. Genç yazarın ilk kitabı ‘Kayıp Mektup’ta Peygamber Efendimiz’in (sav) Doğu Roma İmparatoru Heraklius’a yazdığı mektubun izinde geçen uzun soluklu bir hikaye anlatılıyor. Çelik’in 2 yıllık bir araştırma sonucunda kaleme aldığı, Kayseri ve Kapadokya Bölgesinde geçen roman, mekanlara, bölgeyi bilen okuyucuya başka bir açıdan baktırıyor ve içinde yaşadığımız çağa ve toprağa ışık tutuyor.



Kayıp Mektup

Peygamber Efendimizin (sav) Doğu Roma İmparatoru Heraklius'a yaptığı kutsal çağrının en önemli delili olan mektubun peşine düşerek kendini bir anda Kapadokya'da bulan, kararsız bir Koreli gencin hikayesinin anlatıldığı romanda, okuyucular kendilerini Kapadokya'nın sır dolu geçmişine yolculuk yaparken bulacaklar.

Yabancının Gözünden Kayseri Kent Kültürü ve Ürgüp

Romanda, Kayseri'nin tarihte olduğu gibi günümüzde de Kapadokya'nın önemli bir parçası olduğu, tarihi ve kültürüyle Kapadokya turizm bölgesini tamamlayan önemli bir kent olduğu okuyuculara sunuluyor.

Ayrıca romanda Kayseri'nin değeri pek anlaşılamayan, ancak önemli bir tarihi bölgesi olan Soğanlı Vadisi'nin de gizemi gözler önüne seriliyor.

Anadolu'nun Manevi Hazineleri

Romanda, Anadolu'nun ve Türk insanının keşfedilmeyi bekleyen en büyük hazinelerinin manevi hazineleri olduğuna değinilirken, metayı ilah edinmiş günümüz genç nesline de kendisini görmesi için ak kordan bir

ayna tutuyor.

Herkes Maddi Mektubun Peşinde

Romanda, yıllardır mektubun izini süren Araplar, Yahudiler ve Korelilerin vahşi kapışmasına şahit olacak,

toprak kadar masum bir kız ile bu iş için seçilmiş hiç bir şeyden haberi olmayan Koreli gencin macerasını soluksuz okuyacaksınız.

Tayfun Çelik Kimdir?

Tayfun Çelik 1983 Eskişehir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan yazar,

Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü mezunudur. Halen Yeşilhisar ilçesinde kamu görevlisi olarak

çalışmaktadır. Ulusal ve yerel gazete ve dergilerde düzenli yazarlık yapmıştır.