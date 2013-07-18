Kayseri Genç Müslümanlar’ın organize ettiği Suriye’ye yardım iftarı 19 Temmuz Cuma günü Bürüngüz Camii yanında yapılacak. Suriye'de diktatör Esad rejiminin uzun süredir devam eden zulmü karşısında stratejik yorumları değil vicdanlarının sesini dinleyen Müslüman Gençler, 'Ümmet İftarı'nda Suriyeli kardeşlerimize yardım için bir araya geliyor. Araştırmacı-Yazar Demet Tezcan’ın konuşmacı olarak katılacağı “kardeşlik İftarı”nda Ümmet'e bakışı, 'ihvan' anlayışı ile yoğurulmuş gençler, dünyanın gözü önünde gerçekleşmekte olan bu zulme dur demeye devam edecek.

"Allah'a anlatacak güzel bir hikayemiz olmalı" diye düşünerek harekete geçtiklerini söyleyen Müslüman Kardeşler; “kardeşlik vazifemizi yerine getirmek için 'Yardım Zamanı'” diyorlar.

Programda Suriye için yardım toplanacağı kaydedilirken, İftar programına destek ve katılımların beklendiği söylendi.

İftar Menüsünde ise su, simit ve hurmadan oluşan mütevazi bir sofra kurulacak.