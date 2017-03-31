Alman basını: Dünya hava trafiğinin kalbi İstanbul'da atacak

İGA açıklamasına göre, Alman basınının önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, İstanbul'un cazibe merkezi olacak yeni havalimanı projesine geniş yer vererek projeden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung editörü Dyrk Scherff, Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği projelerle tüm dünyanın dikkatini çektiğini ifade ederken, İstanbul Yeni Havalimanı için de "dünya hava trafiğinin kalbi burada atacak" ifadelerini kullandı.

"İDEAL BİR DURAK OLACAK"

İstanbul Yeni Havalimanının coğrafi olarak doğru bir konumda olduğunu belirten Scherff, projeyi Avrupa'dan Asya'ya uçarken aktarma yapacak yolcular için ideal bir durak olarak tanımladı.

"ZAMAN VE MALİYET DAHA AZ OLACAK"

Haberde, Stuttgart, Köln veya Hamburg'da oturanların bir konuma uçarken aktarma yapması gerekliliğine vurgu yapılırken, Türkiye üzerinden uçulduğunda zaman kaybının ve maliyetin daha az olacağına dikkat çekildi.

Haberinde, İstanbul'u şimdiden dünyanın en büyük havacılık merkezi olarak gördüğünü belirten Scherff, İstanbul Yeni Havalimanının birinci aşamasının bittiğinde 90 milyonluk yolcu kapasitesine ulaşacağını belirtti ve İstanbul'un Londra Heathrow'dan da daha büyük, Avrupa'nın en büyük havalimanına sahip olacağını, Frankfurt'tan da yüzde 30 daha fazla bir kapasiteye ulaşmış olacağından söz etti.

"BERLİN HAVALİMANINDAN ÖNCE BİTECEK"

Projeyi dünyadaki örneklerle kıyaslayan haberde, İstanbul Yeni Havalimanının, inşaatı 8 yıl önce başlayan ve daha küçük olan yeni Berlin Havalimanından önce tamamlanacağına vurgu yapılırken havalimanının yaklaşık 100 bin nüfuslu Hanau kenti büyüklüğünde olacağı hatırlatıldı.

İstanbul Yeni Havalimanının devreye girmesi ile birlikte Frankfurt Havalimanının konumunu kaybetmekten korktuğunun belirtildiği yazıda, dünyayı havadan birbirine bağlayacak merkez için, tamamlandığında 200 milyon ve daha fazla yolcuya hizmet verileceği belirtildi.

Scherff, Türkiye'nin milli gururunu ve güçlü olma isteğini bu proje ile perçinlendiğini de ifade etti.

Scherff, Türk Hava Yolları'nın beklenenin ötesinde bir büyüme yakaladığına da değinirken, Napolyon'un dünya bir ülke olsaydı, Konstantinopolis başkent olurdu sözüne de atıfta bulundu. (EN SON HABER)