Alperenlerden Doğu Türkistan'daki Çin Zulmüne Protesto

Alperen Ocaklarında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Alperen Ocakları İl Sekreteri Harun Erbay, 35 milyon Doğu Türkistan Türkü’nün Çin işgali altında olduğunu belirterek, “Doğu Türkistan’da yaşayan Çinliler, Çin yönetimi ve ordusunu da arkalarına alarak Uygur Türklerine karşı etnik temizlik ve asimilasyon başlatmıştır. Doğu Türkistan’da yaşana vahşet bir türlü gerçekliğiyle gün yüzüne çıkarılamıyor. Orası binlerce yıldır Uygur Türklerinin yaşadığı ata vatanımızdır. Yıllardır zulüm altında yaşayan kardeşlerimiz her gün milli kimliklerinden uzaklaştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Irak Türkmenlerine karşı yapılan zulümde de sessiz kalmayacaklarını dile getiren Erbay, “Son zamanlarda ırak Türkmenlerine karşı yapılan saldırılarda giderek artmıştır. Türkmen kardeşlerimizin birleşmelerini engellemek için mahalleleri dağıtılmış ve tüm hakları ellerinden alınmıştır. Yıllarca emek harcayıp inşa ettikleri Irak’ta bugün sürgün hayatı yaşamaktadırlar” dedi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi halen Türk milleti için geçerlidir diyen Erbay, “buradan tüm Türkmen düşmanları duysun ki bir kardeşimiz için tüm dünyayı karşımıza almaya hazırız. Yüce Allah’tan dileğimiz, bu vahşetlerin bir an önce durmasıdır” şeklinde konuştu.