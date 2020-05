Altun yazdı, NYT düzeltmek zorunda kaldı!

Amerikan gazetesinin 1 Mayıs tarihli başyazısında Almanya başta olmak üzere bazı ülkelere övgüler düzülürken, Türkiye’nin başarıları hasıraltı edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dünyaca ünlü gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı. New York Times gazetesine hitaben bir mektup kaleme alan Altun, Türkiye’yi göz ardı edenlere sayılarla cevap verdi. Altun, mektupta “Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya’da bir milyon kişi başına 83 kişi kovid-19 nedeniyle ölürken, yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’den bahsedilmemesi dikkat çekicidir” ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılından itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Altun, bu yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini; 60 bin’e aşkın vatandaşın ise başarıyla tedavi edildiğini vurguladı. Altun, kamu kurumlarının özel sektör işbirliğiyle gerekli adımları atarak, tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatırken; aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de bulunduğu 57 ülkeye malzeme ve yardım gönderdiğini ifade etti.New York Times gazetesinin, Altun’un mektubunu yayımlamak zorunda kalması, yapılan hatanın kabul edildiği şeklinde yorumlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ’un The New York Times’a yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi: “1 Mayıs tarihinde yayımlanan “In a Crisis, True Leaders Stand Out” (Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor) başlıklı başyazınızda Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde elde ettiği başarılar gözardı edilmiştir. Türkiye, virüsle mücadele stratejisini oluşturmak için önde gelen tıp uzmanları ve salgın hastalık hocalarından oluşan bir Bilim Kurulu ihdas etmiştir. Bu dönemden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesi, Türkiye’nin müdahalesini bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda yönetmiştir. Bu hususta sayılar son derece açıktır. Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler dizilen Almanya’da bir milyon kişide neredeyse 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye’den bahsedilmemesi dikkat çekicidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetlerin 2002 yılından itibaren milyarlarca dolar yatırım yaptığı ücretsiz ve evrensel sağlık sistemi sayesinde yeni enfeksiyonlar yavaşlatılmış; 60 binden fazla hasta başarıyla tedavi edilmiştir. Son olarak, güçlü imalat sanayiimiz, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle, hükümetin cerrahi maskeleri tüm vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca Türkiye, aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de bulunduğu 57 ülkeye tıbbi malzeme ve solunum cihazı yardımında bulunmuştur.”