AMATÖR AVCILARDAN KÖYLÜLERE DESTEK

Ekili alanlarda hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte, köylüler ve bir grup amatör avcı, ürünlerine zarar verdiği gerekçesiyle domuz avına çıktı. Amatör avcılıkla uğraşan Yahyalı’lı çiftçi Abdullah Göksun, geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile oluşturdukları ekiple, 10’a yakın domuz vurduklarını belirtti. En son vurdukları ve resimledikleri domuzun yaklaşık 300 kilo civarında olduğunu ifade eden Göksun, “Çiftçinin geçim kaynağı olan hasadına zarar verdiği gerekçesiyle, bizde köylülerimize destek olmak için uğraşıyoruz” dedi. Aşırı bir yoğunlukla karşılaştıklarını ifade eden Göksun, özellikle mısır ve nohut tarlalarına büyük zararlar verdiklerini, avlamaktan başka bir çarenin olmadığını söyledi.