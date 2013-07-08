Ekili alanlarda hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte, köylüler ve bir grup amatör avcı, ürünlerine zarar verdiği gerekçesiyle domuz avına çıktı. Amatör avcılıkla uğraşan Yahyalı’lı çiftçi Abdullah Göksun, geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile oluşturdukları ekiple, 10’a yakın domuz vurduklarını belirtti. En son vurdukları ve resimledikleri domuzun yaklaşık 300 kilo civarında olduğunu ifade eden Göksun, “Çiftçinin geçim kaynağı olan hasadına zarar verdiği gerekçesiyle, bizde köylülerimize destek olmak için uğraşıyoruz” dedi. Aşırı bir yoğunlukla karşılaştıklarını ifade eden Göksun, özellikle mısır ve nohut tarlalarına büyük zararlar verdiklerini, avlamaktan başka bir çarenin olmadığını söyledi.
AMATÖR AVCILARDAN KÖYLÜLERE DESTEK
Yahyalı’nın yüksek kesimlerinde tarım arazileri bulunan köylüler, tarlalarına zarar veren domuzlara karşı tüfeklerle nöbet tutarken, amatör avcılarda köylülere yardım için avlanmaya çıkıyor.
08 Temmuz 2013 Pazartesi 10:36
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:AMATÖR AVCILARDAN KÖYLÜLERE DESTEK
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.