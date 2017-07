AMCAM MERHUM CEMAL CEBECİ’NİN ANISINA       

Sevgili Amcam Cemal Cebeci’nin öğretmenlikten bürokratlığa uzanan öyküsü: Aldığı notlar, arşivleri ve aklında kalanlar. Herkes tarafından sevilen sayılan 98 yıllık çınar, gönül adamı, memleket sevdalısı, ilkeli bir Anadolu insanı, bir eğitim gönüllüsü. Dallarıyla (yetiştirdiği öğrencilerle) birlikte insanlığa, cemiyete hizmetler etmiş ailemizin hayatta kalan en büyüğüydüBu kitabın sayfalarında yer yer ailem ile birlikte ben de varım. İmam Hatip okullarının, Yüksek İslam enstitülerinin kuruluşu, bir devre ışık tutan olaylar, siyasi ekonomik yönleriyle Kayseri ve o günlerin Türkiye’si hatıratın konusu. Kitabı yazmaya vesile olan olayda şöyle anlatılıyor;-“Ali’m benim gibi sıradan bir adamın ne hatırası olur diye cevap verdim. Ama bu söz zihnimde soru işareti bıraktı. Aylarca düşündükten sonra “Doksan üç yılın ardından, hatıralarımı yazmaya başladım. Rabbime şükürler olsun, sağlıklı uzun ömür ihsan buyurdular.”93”yılın ardında, aile çevrem, öğrencilerim ve dostlarımla paylaşacağım acı, tatlı bir yığın olay vardı. Arşiv kültüründen mahrum olsam da uzun yıllar yaptığım idarecilikten kalan itiyatla, önemli bulduğum ve sakladığım bazı belgeleri, tarihi değer taşıdığına inandığım gazete küpürlerini, okuduğum kitaplardan tuttuğum notları, derleyip topladım, yaşadığım önemli olaylardan hafızamda kalanlarla harman edip bu kitabı hazırladım.Hatırat, bir kimsenin yaşadığı zamana, bulunduğu işlere, görüştüğü kimselere dair, düşüncelerini ve duygularını içinde topladığı kitap olarak tanımlanır. Yazılanlar arasında, önemli olaylara ait tozlu klasörlere terk edilmiş birkaç değerli belgeyi gün ışığına çıkarabilirsem emeğimin karşılığını almış olmakla huzur duyacağım.Hatıratın “Takdim yazısı” merhum amcamın çok sevdiği talebesi Prof. Dr. Ali Şafak beye ait. Öğrenciliğinden beri amcamla irtibatını kesmeyen zaman zaman ziyaret ederek duasını alan Ali Şafak hatıratın takdim yazısını yazmak benim için onurdur diyor. Yazmanın çok zor bir iş olduğunu belirtiyor. Zira “yazmak da konuşmak kadar kolay” olsaydı dünyada kitap konulacak raflar kalmazdı. Çünkü ortalıkta o kadar çok konuşan var ki, bunlar ez-kaza kitaplara dökülse insanların ömrü safsataları okumakla geçerdi. İyi ki öyle değil, Yazmak ve bilgilerini kamuya sunmak ve kamu ile paylaşmak gerçekten hoş kalıcı bir hizmettir. Yazıya dökülen kelimeler, sözler nesiller boyu kalır ama sözden öteye geçmeyen ifade biçimleri zamanla unutulur gider.Cemal Cebeci hocamız, bilindiği üzere Türk Maarifinde yıllarını tüketmiş o alanda bulunduğu mevkilerde halka faydalı hizmetler sunmuş, teşehhüt miktarı da olsa TBMM de üye olarak siyasi hayatı yaşamış, bu dönemde de daha çok eğitim alanında olmak üzere çeşitli alanlarda hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.(1957 yılıKayseri İHL Öğretmenleri birlikte)Numan Cebeci hocamızla dedem Yeşilhisarlı merhum Şükrü Şafak Kayseri’de zamanın medreselerinde beraber okumuşlar, öğrenci olmuşlar, aynı müderrislerin rahle-i tedrisinde bulunmuşlar, arkadaşlık etmişlerdir. Yıllar sonra onun oğlu Kayseri İHL Müdür, öbürünün torunu Kayseri İHL öğrencisi. Yıl 1955 Merhum Babam elimden tuttu kayıt için Yeşilhisar’dan Kayseri’ye İmam Hatip Lisesi’ne getirdi. Hocamın elini öptüm, kaydım yapıldı ve benim velim oldular. Hatıratın, tehlikeli yanı sizin doğru bildiğiniz bir vak’a hakkında başkaları daha farklı yaklaşır, ipuçları verir. Ama her ikisini, üçünü de okuyan birileri buradan hareketle bir senteze varır. Böyle bir kuşkulu durum yaşayanlar için hatırat kitapları daha bir önem taşır. Hepimiz okuyalım ama görülen eksiklikleri de giderme yollarını deneyelim ve katkılarda bulunalım. Hatıralarım, camiamız ve hepimiz için zevkle okuyacağımız hayırlı ve faydalı bir kaynak, hocamız için bir sadaka-i cariye olsun.Ailemizle başlayan hatırat Dedem Merhum Kara Müftünün amcamla birlikte yaşadıklarını anlatarak başlıyor. Atatürk’ün Sivas’a gelişi ve daha sonra 1938 yılında ölümü ile devam ediyor. Sivas öğretmen okulundan, Antakya’ya sınıf öğretmenliğine ve Gazi Eğitime Enstitüsüne, oradan askerliğe ve Kayseri’deki öğretmenliğine ve İmam hatip Okulu müdürlüğüne… Dedemin ölümünden Yüksek İslam Enstitülerinin açılışı, Anakara da Mektupla Öğretim Genel müdürlüğü ve DPT ye geçişe, STK’larda alınan görevler sonrası Kayseri milletvekilliğine ve TBMM deki hatıralarına… Develi için kurulan Develi Eğitim ve Kültür Vakfının faaliyetlerine, Kara Müftü Kız Kuran Kursu, Sabiha Cebeci Kız Kuran Kursu, Ahmet İslamoğlu Kuran Kursu, İmamı Azam Camii yanına yapılan kuran kursları yapılması ve faaliyete geçmesi. Çöten ve Çataloluk köylerinde yapılan Kuran kurslarının temelinde birkaç kürek harcın bizlere nasip olmasına kadar uzanan hizmetler, öyküler, hatırda kalanlar, zamana ve tarihe ışık tutacak anılar. Doksan üç yılın ardında hatıralarımda zevkle okuyacaksınız.Amcamın cenaze namazını Diyanet İşleri Eski Başkanlarından, Erzurum Senatörü ve eski Gümüşhane Milletvekili Dr. Lütfi Doğan kıldırdı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, eski milletvekili Saffet Arıkan Bedük, eski bakanlar Beşir Atalay, Bülent Arınç, yazar Abdullah Satoğlu, eski milletvekili Sadık Yakut, Kemal Doğan, Ziyaettin Akbulut, TBMM Grup Amiri Halil Ergen, Prof.Dr. Ali Şafak, eski milletvekili Salih Kapusuz, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Ankara İlahiyat Fakültesi eski öğretim Üyesi. Mustafa Kılıç , Abdurahman Kahyaoğlu, M. Bahattin Cebeci, Abdullah Özgünüller, talebeleri, dostları, akrabaları ve STK temsilcileri katıldılar.Mehmet Solmaz Hocam; İmam Hatip davasının yılmaz savunucusu, yaptığı hayır ve hasenatı gizleyen bir insandı. Onun yanında otururken elimiz dizimizin üzerinden ayrılmazdı. Kayseri’de talebeliğimizde İmam Hatip Okulu Derneğinin pansiyonunda sabah namazına bizi kaldıran müdürümüzdü. Sadece müdürlük yapmadı, bu neslin yetişmesi için gece gündüz çalıştı. Ondan çok şey öğrendik. Onun her haline şahidiz. Allahtan geldik, Allaha gideceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır. Makamı Cennet olsun. dediFevzi Numan Cebeci namı diğer Kara Müftü dedemin son kuşak evladı. Ailemizin ulu çınarı. Mezarı başında eski Milletvekili Yasin Hatipoğlu’nun tabiriyle güzel hasletleri dışında o halis muhlis bir dervişti derken gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Onun için yazdığı mezarı başında okuduğu rubai anlamlıydı. Sevilmek ve sayılmak böyle bir şey.“Vefat haberini sosyal medya hesabında paylaşan Gazetemiz Yazarı M. Orhan Cebeci, merhumun cenazesinin bugün Ankara Hacı Bayram Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacağını aktardı. İşte Cebeci’nin o paylaşımı, “Cebeci Ailesinin en büyüğü 15. Dönem Kayseri Milletvekili Amcam Cemal Cebeci vefat etmiştir. Cenazesi 20.06.2017 Salı Günü Ankara’dan Hacı Bayram Camiinden öğle namazında kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun.”Biz de Kayseri Gündem Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet başta yazarımız M. Orhan Cebeci olmak üzere kederli ailesine Allah’tan rahmet, yakınların başsağlığı diliyoruz.” Şeklinde 20 Mayıs’ta yayınlanan haber için Kayseri Gündem Gazetesi ailesine de teşekkür ederim.Bir ulu çınardı benim sülalemSon çınarda gitti dalları kaldı.Cemal Cebeci’ydi hayat ağacım,Onu da haziran bizlerden aldı.Çok güzel yaşadı bir asır boyu,Herkes sevdi, saydı, örnekti huyu,Mümtaz bir atadan gelmişti soyu,O cennete gitti, acısı kaldı.(19 Haziran 2017-Kayseri)1919 Yılında Develi’de doğdu. İlköğretimini Haymanada. Orta öğrenimini Develi ve Sivas Erkek Öğretmen Okulunda, Yükseköğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümünde tamamladı.Antakya İnönü İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü Türkçe Öğretmeni, müdür yardımcılığı, Talas Amerikan Koleji’nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Kayseri İmam Hatip Okulunda dokuz yıl müdürlük yaptı.5 yıl Milli Eğitim merkez teşkilatında şube müdürlüklerine bulundu. Yine 5 yıl DPT de eğitim uzmanı olarak görev yaptı.1973 yılında Kayseri’den milletvekili seçilerek 15 Dönem TBMM de görev yaptı. Derneklerde, federasyonlarda, vakıflarda genel başkanlık görevlerinde bulundu.Hayatının neredeyse tamamen maarif davası ve insan yetiştirme üzerine kuran Cemal Cebeci, Öğretmenlik, idarecilik, federasyon başkanlığı, vakıf yöneticilikleri yaptı. Develi ve Sivas’ta öğretmen okulunda okuyan Cebeci daha sonra ise Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümünü bitirdi. Hayatını vakfettiği talebe yetiştirme mesleği üzerine Antakya, Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü, Talas Amerikan Koleji ve Kayseri İmam Hatip Lisesi’nde (1953-1962) yılları arası görev yapan Cebeci, daha sonra muhtelif kamu kurumlarında görev aldı. Cebeci 1973 yılında Milli Selamet Partisinden Kayseri milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.