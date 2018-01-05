Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ANADOLU BASININI ÇOK ZORA SOKACAK UYGULAMA

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Maliye Bakanlığı’nın Anadolu basınını zor duruma sokacak yeni uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek,  bu uygulamanın bir an önce yürürlükten kaldırılması gerektiğini söyledi.  

ANADOLU BASININI ÇOK ZORA SOKACAK UYGULAMA

Bilindiği gibi son dönemlerde Basın İlan Kurumu alınan ilan ödemlerinde gerek Maliye'den gerekse SGK'dan "borcu yoktur" kâğıdına gerek duymadan işlem yapabiliyordu. Ancak 2018 yılı Ocak ayından itibaren Maliye Bakanlığı'nın talebi sonucu bundan böyle her ayın "10'unda "borcu yoktur" yazısı alınması zorunlu hale getirildi.    
 
Bu bağlamda Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye genelindeki Gazeteciler Cemiyetleri ile uygulamanın yürürlükten kaldırılması için ortak bir çalışma başlattı.
               
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu durum Anadolu basınını bir hayli güç duruma sokacaktır. Bu bağlamda Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye genelindeki Gazeteciler Cemiyetleri ile ortak bir çalışma başlatılmıştır” dedi.
 
Bakan ile görüşecek
 
Genel Başkan Karaca, Yönetim Kurulu olarak Maliye Bakanlığından randevu talebinde bulunduklarını belirterek  “Kısa süre içinde umut ediyorum görüşmemizi gerçekleştireceğiz. Bu görüşmede Maliye Bakanı'na taleplerimizi ve yerel medyanın alınan bu kararla düşeceği zorluğu aktaracağız. Görüşmede en azından eski borçların ötelenmesini ve geçmişte olduğu gibi zorunluluğun belli dönemlere yayılmasını talep edeceğiz" dedi.
           
Başkan Karaca, ayrıca Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bu konunun ısrarla takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.
 
Kurum Haberi
 
 
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz KaracaGazeteciler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.