ANADOLU BASININI ÇOK ZORA SOKACAK UYGULAMA

Bilindiği gibi son dönemlerde Basın İlan Kurumu alınan ilan ödemlerinde gerek Maliye'den gerekse SGK'dan "borcu yoktur" kâğıdına gerek duymadan işlem yapabiliyordu. Ancak 2018 yılı Ocak ayından itibaren Maliye Bakanlığı'nın talebi sonucu bundan böyle her ayın "10'unda "borcu yoktur" yazısı alınması zorunlu hale getirildi.



Bu bağlamda Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye genelindeki Gazeteciler Cemiyetleri ile uygulamanın yürürlükten kaldırılması için ortak bir çalışma başlattı.



Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu durum Anadolu basınını bir hayli güç duruma sokacaktır. Bu bağlamda Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye genelindeki Gazeteciler Cemiyetleri ile ortak bir çalışma başlatılmıştır” dedi.



Bakan ile görüşecek



Genel Başkan Karaca, Yönetim Kurulu olarak Maliye Bakanlığından randevu talebinde bulunduklarını belirterek “Kısa süre içinde umut ediyorum görüşmemizi gerçekleştireceğiz. Bu görüşmede Maliye Bakanı'na taleplerimizi ve yerel medyanın alınan bu kararla düşeceği zorluğu aktaracağız. Görüşmede en azından eski borçların ötelenmesini ve geçmişte olduğu gibi zorunluluğun belli dönemlere yayılmasını talep edeceğiz" dedi.



Başkan Karaca, ayrıca Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bu konunun ısrarla takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.



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