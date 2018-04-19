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ANADOLU FARM’IN MUHASEBECiSi ADLiYEYE SEVK EDiLDi

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasının muhasebecisi gözaltına alındı.

ANADOLU FARM’IN MUHASEBECiSi ADLiYEYE SEVK EDiLDi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden faaliyet yürüten Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (Anadolu Farm) şube muhasebecisi Emre K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.
AA

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