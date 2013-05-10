Anadolu Sakatlar Derneği İlçe Başkanından Teşekkür

Nişancı, “Geçtiğimiz hafta sonunda başta Kayseri MHP Millet Vekili Yusuf Halaçoğlu ve Almanya Fransa Ülkü ocakları yetkililerinin, çalışmaları sonucu yapılan yardımlarda bizleri bir araya getiren Bünyan Belediye Başkanı sayın Mehmet Özmen’e organizasyonu başından beri takip eden ve ilçemize kadar gelip bizi onurlandıran Kayseri MHP Millet vekilimiz sayın Yusuf Halaçoğlu’na Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı sayın Mete Eke ve nezdinde ki İl yönetimine hastalarımıza ulaşmamızda kolaylık sağlayan tüm mahalle muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi