ANESİAD KAYSERİ ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Kayseri Şubesinde yapılan Genel Kurul'a İstanbul ANESİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri de katıldı. Anesiad Genel Başkanı Coşkun Alay, Genel Kurul açılışında yaptığı konuşmada, genç bir dernek olmasına rağmen 8 ilde şubeler açtıklarını, pandemi döneminde yavaşlayan faaliyetlerini, bundan böyle yeni bir vizyon ve kararlılıkla, esnaf-sanayici ve işadamlarından oluşan üyelerinin ülke ekonomisine olan katkılarını daha da artırmak ve üyelerini yeni sektörlere ve ihracata yönelterek geliştirmek istediklerini söyledi.

Yapılan Genel Kurulda Kayseri Anesiad Şube yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Fatih Kalender (Başkan), Harun Çelik, Ali Mazıcıoğlu, Abdülaziz Öztürk ve İbrahim Yavuz.