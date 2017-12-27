Ankara Başsavcılığı'ndan flaş ByLock açıklaması

Eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği Mor Beyin uygulaması ile FETÖ'nün 2014 yılı ağustos, eylül, ekim aylarında Namaz Vakitleri TR, Kıble Pusulası, Freezy gibi uygulamalar üzerinden bylock IP'sine yönlendirme yaptığı ve böylece bu uygulamaları kullanan insanları BTK verilerinde ByLock kullanıcısı gösterildiği ortaya çıktı. Erbakırca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma ağı ByLock'a yönlendirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olay savcılığa yapılan ihbar sonrası BTK ve MİT'in ortak çalışması ile ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, örgütün bunu eski TüBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan soruşturmalarda örgütün gizli haberleşme için kullandığı 'ByLock' ile ilgili gelen yoğun ihbar ve şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. 'ByLock'un örgüt üyeliğinin ispatında önemli bir delil olduğu ve bunun Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu önemli ispat aracında delil güvenliğinin sağlanması ve örgütü yönelik mücadelenin sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler MİT ve BTK'ya gönderilmiş, konunun her yönüyle incelenmesi ve araştırılması talimatı verilmiştir" denildi.
"Amaç örgütle mücadeleyi sulandırmak"
Açıklamada, MİT ve BTK'da yapılan detaylı incelemelerin sonucunda uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantının hemen öncesinde FETÖ üyelerince geliştirildiği değerlendirilen 'Mor Beyin' gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş olduklarının tespit edildiği belirtilerek, "Gerçekleşen detaylı inceleme neticesinde bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların, gerçek 'Bylock' kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir" denildi.
"Hukuki durumları diğer delillere göre değerlendirilecek"
Bunu yapan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, bağlantı tespitlerinin teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 GSM kullanıcısı ile ilgili bilgilerin ilgili kurumlarla paylaşıldığı belirtilerek, "Bu gelişmeler ışığında 'ByLock' sunucularına bilgi ve iradesi dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının, soruşturma dosyasında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Başsavcı: Bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman iradasi dışında Bylock'a yönlendirilen yaklaşık bin kişinin tahliyesini isteyeceklerini belirterek "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz. Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık" ifadelerini kullandı.
Sistemin nasıl çalıştığını da anlatan Kocaman, şöyle dedi: "Normal vatandaşlarımız herhangi bir uygulamaya girdiğinde, bunun arka planına küçük bir reklam yerleştirmişler. Siz bir uygulamaya tıkladığınızda o reklama da dokunmuş oluyorsunuz, o sizi iradeniz dışında ByLock serverine yönlendiriyor. Olay bu. Siz ByLock dışında herhangi bir uygulamaya giriyorsunuz. Bu uygulamanın arkasına gizlenmiş başka programlara da tıklamış oluyorsunuz, sizi iradeniz dışında ByLock sunucusuna yönlendiriyor. Bu itiraz ve şikayetler üzerine açtığımız soruşturmada MİT, BTK ve ilgili kurumlarımızdan istedik ve 11 bin 480 vatandaşın kendi isteği, iradesi olmadan o ByLock sunucularına yönlendirildiğini tespit ettik."
(milliyet.com.tr)