Ankara'da Tren Kazasında Yaşamını Yitiren Makinistler Kayseri'de Toprağa Verildi

Ankara'da 10.10.2020 tarihi saat 06.30 sularında Kalecik tren istasyonu yakınlarında iki yük treni kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada makinistler Hanifi Adem Yüksek ve Ömer Baltat hayatlarını yitirdi. Kazada diğer yük treninin makinistleri ise yaralandı.
Hayatını kaybeden makinistlerden Ömer Baltat'ın 3 çocuğu vardı. Ömer Baltat'ın cenazesi Orgeneral Hulusi Akar Camii'inde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Diğer makinist Hanifi Adem Yüksek'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrasında Erkilet Bülbülpınarı mezarlığında defnedildi.
Hayatını kaybeden makinistlerden Ömer Baltat'ın 3 çocuğu vardı. Ömer Baltat'ın cenazesi Orgeneral Hulusi Akar Camii'inde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Diğer makinist Hanifi Adem Yüksek'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrasında Erkilet Bülbülpınarı mezarlığında defnedildi.
Haber Merkezi