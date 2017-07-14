ANLAMLI GÜNDE ANLAMLI ÖDÜL

Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı ödül töreni Ankara Rixos otelde gerçekleşecek. Düzenlenen törenle 63 ilden 629 eserin katıldığı 30’uncu Yerel Medya Özendirme Yarışması'nda ödüle layık görülenlere hediyeleri ve plaketleri takdim edilecek.







Haber fotoğrafında ikincilik

Yarışmada Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin de haber fotoğrafı dalında ikinciliğe layık görüldü. 15 Temmuz’un gazeteci şehidi Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmada, Gültekin ‘Meydan Okuduk’ eseriyle ödül almaya hak kazandı.



Fotoğrafın hikayesi

Kayseri’de 7 Ağustos 2016’da İlim Yayma Cemiyeti öncülüğünde Sivas Caddesi’nden Meydan’a kadar düzenlenen Milli İrade Yürüyüşü’nü konu alan çalışma Radisson Blu Hotel’in terasından çekildi.

Haber: Tunahan Kaya