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Anne Özhaseki'nin 'perşembe yemeği' verildi

22 Haziran'da vefat eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki için 'perşembe yemeği' verildi.

Anne Özhaseki'nin 'perşembe yemeği' verildi

Geçtiğimiz hafta vefat eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki için Kayseri'nin yerel adeti olan 'Perşembe Yemeği' verildi. Evi önünde kurulan taziye çadırında Kuranı Kerim okunarak dua edilirken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar Bakan Özhaseki'ye taziyelerini iletti.



Bakan Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki, 22 Haziran tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÖzhasekiAbdullah Gül
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