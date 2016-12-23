Anne Suriye, oğlunu Suriye'de şehit verdi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik’in acı haberi Kayseri’deki ailesine ulaştı. Suriye’de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik’in annesinin adının da Suriye olduğu öğrenildi.

23 Aralık 2016 Cuma 12:35