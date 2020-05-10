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Anneler Günü'nde Şehitlik 'sessiz' kaldı

Kayseri’de ‘Anneler Günü’ sokağa çıkma yasağına denk gelince Kartal Şehitliği bu yıl sessiz kaldı.

Melikgazi ilçesi Seyitgazi, Seyyid Burhanettin Bulvarı’nda bulunan Kartal Askeri Şehitliği’nde sessizlik hakim. Her yıl ‘Anneler Günü’ vesilesiyle buruk bir mutluluk yaşanan Şehitlik bu yıl sessiz kalmak zorunda kaldı.



Bu yıl Anneler Günü, koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk geldi. Yasak nedeniyle, şehit anneleri ve eşleri Anneler Günü’nde şehitliği ziyaret edemedi. Her Anneler Günü’nde şehit evlatlarının, eşlerinin yanlarına giden şehit aileleri ise, bu yıl şehitliğe gidememenin hüznünü yaşadı.



Kartal Askeri Şehitliği’nde 87 kahraman aziz şehidimiz ebedi istirahatgahında yatıyor.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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