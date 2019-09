Yoğunburç Kültür Evi’nde TYB Kayseri Şubesi tarafından Diyarbakır’da parti il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren annelere destek için bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Başkan Selim Tunçbilek yaptı. Tunçbilek açıklamasında, “Şunu öncelikle vurgulamak gerekir ki aydın olmak sadece kendi devletinize ve toplum değerlerinize başkaldırmakla ters düşmekle anlaşılmaz. Haksızlığa, hukuksuzluğa her türlü zorba ve yanlışa karşı doğru tutum belirlemekle aydınlar kendi yerlerini ve değerlerini bulurlar” diyerek, aydın ve sanatçılardan konu hakkında duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.



Annelere gül hediye edildi

Tunçbilek, “Dünyada hiçbir ülkenin çekmediği kadar terör hadisesinden ıstıraplar çekmiş olan yurdumuzda aydınlarımız, yazarlarımız, sanatçılarımız ne yazık ki toplumun bu sorununa karşı yeterince tepki ortaya koyamamış ve çözüm sunamamışlardır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyarbakır’da yüreklerinde taşıdıkları çocuklarının acılarını dindirebilmek için terör örgütleriyle arasına mesafe koyamamış bir siyasi partinin il binası önünde başlattıkları yürekli ve erdemli davranışlarını canı gönülden desteklediğimizi belirtmek isteriz. Şu saatlerde üyelerimiz adına ülkemizin toprağından damıtılmış güllerimizi sunarak yanlarında olduğumuzu belirtiyor, her annemizin acısını paylaşıyor mübarek ellerinden öpüyoruz.”



Aydınlara, yazar ve sanatçılara çağrıda bulundu

“Annelerimiz doğru ve haklı bir noktada durmaktalar” diyen Tunçbilek açıklamalarına şöyle devam etti: “Onlar biliyor ki ‘Yitik kaybedilen yerde aranır.’ Devletimizi adres olarak gösterenler terör işbirlikçisi cılız şahsiyetlerdir. Evlatlarımız karanlık emellerine kurban etmek isteyenler devşirme noktalarını siyasal çerçevede oluşturdukları bu merkezlerden alarak dağa ve terör odaklarına taşımaktalar. Güçlü devletimiz bunun önlemlerini hukuk içinde mutlaka almalıdır. Diyarbakır’da aydınlarımızdan daha feraset sahibi annelerimiz bunu çok iyi bildiklerinden doğru bir duruş sergilemektedirler. Ülkemizin tüm insanlarını olduğu gibi aydınları, şair ve yazarları, sanatçıları bu konuda duyarlı ve tutarlı olmaya davet ediyoruz. En sıradan olaylar karşısında gösterdikleri aşırı hassasiyeti toplum onlardan Diyarbakırlı anneler için de göstermelerini merakla beklemektedir. Dağa zorla kaçırılan çocuklarının acısını yüreğinde duyan annelere karşı insan olma görevlerini herkese her kitleye hatırlatıyoruz. Yürekli annelerimizin ellerinden öpüyor, onları bir kez daha Kayseri’den saygıyla selamlıyoruz”