Antalyalı Girişimci Hamam Böceğinin Tanesini 4 Liradan Satıyor

Antalyalı girişimci Selami Gökgöl, her türlü etçil hayvanlarda canlı yem olarak kullanılan hamam böceklerinin tanesini iç piyasada 4 liradan satıyor. Türkiye'deki canlı yem ihtiyacını karşılamak için Antalya'da kurulan çiftlikte üretilen böcekler, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerinden de talep görüyor.



UN KURDUNUN KİLOSU 90 TL



İç piyasadaki canlı yem ihtiyacını karşılamak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izniyle Antalya'da kurulan böcek çiftliğinde un kurdu, çekirge, cırcır ve hamam böceği gibi böcekler üretiliyor.



Pet shop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve amatör balıkçılıkta canlı yem olarak kullanılan çekirgenin tanesi 38 kuruş ila 56 kuruş, un kurdunun kilogramı 90 lira, hamam böceğinin tanesi ise 4 liradan satılıyor.



9 ÇEŞİT BÖCEK ÜRETİLİYOR



Böcek çiftliğinin sahibi iş adamı Selami Gökgöl, AA muhabirine, Türkiye'deki canlı yem ihtiyacını karşılamak için kurdukları çiftlikte böcek üretiminin her yıl arttığını söyledi.



Çekirgeyle bu işe başladıklarını belirten Gökgöl, hamam böceği, un kurdu, morio kurdu ve çeşitleri, cırcır böceği başta olmak üzere 9 çeşit böcek ürettiklerini ifade etti. Çiftliği 500 metrekare kapalı alan üzerine kurduklarını dile getiren Gökgöl, böceklerin üretiminin zor olduğunu anlattı.



Böceklerin bulunduğu ortama konulacak taze ot miktarından, yemin kalacağı süreye kadar her şeyin hayvanın sağlığını etkilediğini aktaran Gökgöl, "Seçtiğiniz yem türleri, kalitesi, hava sirkülasyonu, kafeslerin ne denli sıklıkla temizlendiği, yaşam alanlarına yapılan müdahalenin sıklığı önemli. Bunlar hayvanın sağlığını, yaşam süresini ve canlı yem kalitesini artırmaktadır. Steril bir ortamda böcekleri yetiştiriyoruz, iyonizerler belli aralıklarda yer almakta. Ozon jeneratörleri kullanıyoruz." diye konuştu.



"UN KURDU KIRMIZI ETTEN PAHALI"



Gökgöl, yıllık böcek üretim miktarlarının değiştiğini, şu anda bir milyona yakın çekirgenin olduğunu belirterek, talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.



Türkiye'deki akvaryumcularla da iş birliği yaptıklarına değinen Gökgöl, bir hayvanat bahçesinin yıllık talebinin 50 bin adet böcek olduğunu ifade etti.



Çekirgenin fiyatının 38 kuruş ile 56 kuruş arasında değiştiğini ifade eden Gökgöl, şunları kaydetti:



"Un kurtlarının kilosu 90 liradan satılmakta. Etten pahalı diyeceksiniz ama un kurdunun yetiştirilmesi çok zor. Biz Türkiye'deki iç pazarı karşılamaya çalışıyoruz. Son yıllarda evde hobi olarak hayvan besleyenler de canlı yem için böcek almaya başladı. Çalışmalarımız sayesinde farkındalık oluştu, Türkiye'deki sürüngen sayısı ve çeşidi arttı. İlk üretime başladığımızda ayda bir, iki kilogram un kurdu talebi alıyorduk."



AVRUPA'YA ÇEKİRGE İHRACATI BAŞLIYOR



Haftada beş, on kilogram un kurdu satıldığını dile getiren Gökgöl, en çok talebin kalsiyum ve mineral bakımında zengin olan çekirgeye geldiğini ifade etti.



Gökgöl, "Ürettiğimiz böceklerin tamamı vejetaryen, steril ortamda üretiyoruz. Hamam böceğinin Madagaskar türünü 4 liradan satıyoruz. Yılda en az bin 500 tane hamam böceği satıyoruz." dedi.



Yurt dışına canlı yem ihracatına yeniden başlayacaklarına dikkati çeken Gökgöl, "Avrupa'da çalışan firmaların talebi üzerine çalışma yaptık. Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine çekirge ihraç edeceğiz." diye konuştu. (sondakikak)