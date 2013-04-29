AÖF Öğrencileri Haklarını Arıyor

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açıklamada konuşan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ali Benli, “Türkiye Kamu-Sen olarak, haksızlık karşısında susmayacağımızı defalarca ifade ettik. Açık öğretim fakültesi öğrencilerine yapılan haksızlığı dile getirmek için buradayız. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın hiçbir zaman susmayacağız. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri fazla bir şey istemiyor sadece haklarını istiyor. Örgün öğretimdeki öğrenciler hangi haklardan faydalanıyorsa onlarda bunlardan faydalanmak istiyor” diye konuştu.

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri adına konuşan bir öğrenci ise, “Ülkemizde iş bulmak için 2. Üniversiteyi hatta 3. Üniversiteyi okuyan binlerce öğrenci arkadaşımız bulunmaktadır. Bunların yarısından fazlası ise açık öğretimi tercih etmektedir. Çünkü hem okuyup hem çalışmak durumundadırlar.

Açıköğretim öğrencileri olarak, büyük mağduriyetler yaşamaktayız. Anadolu Üniversitesi tarafından 9 Ekim 2011 tarihinde yayımlanan ‘Açıköğretim Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ değişiklik ile kredili sisteme geçilmesi sorunların başlangıç noktası olmuştur” diye konuştu.