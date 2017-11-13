Arabaşı günleri başladı



Kayseri Yozgatlılar Derneği Federasyonu Başkanı Yusuf Aydoğdu etkinlik hakkında bilgi vererek, Yozgat ve Kayseri’nin ayrılması mümkün olmayan kardeş iller olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı Yozgatlı olarak üye yapmak istediklerini belirten Başkan Aydoğdu, ”Arabaşı günleri federasyonumuzun kuruluşunun 1. yıl dönümüne denk geldi. Yozgat Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kayseri çatısını teşkil ediyordu. Bu derneğimizle birlikte diğer ilçelerimiz bir araya gelerek il ilçeler belde ve köylerle Yozgat Dernekleri Federasyonunu oluşturdu.” diye konuştu.

Başkan Aydoğdu, etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan Yozgatlıların TOKİ aracılığıyla konut sahibi olmasını istediklerini de belirterek destek istedi.







“En iyi arabaşını Yozgatlılar yapıyor”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise “Anadolu’nun yer yerinde arabaşı yapılıyor ama en iyisini Yozgatlılar yapıyor” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, etkinliğinin devamının yapılması gerektiğini belirterek, “ Arabaşı dediğimiz çorba aslında Bozok coğrafyasının tamamında yapılıyor. Ama bunu en iyisini yapan Yozgatlı kardeşlerimdir. Bir Kayserili olarak burada bu hakkı teslim etmem lazım. Birliğimiz dirliğimiz daim olsun. Böyle güzel etkinliklerde içerisinde bir arada olalım. Anadolu coğrafyasında birliğimiz devam ettikçe, hür bir şekilde yaşamaya da devam ederiz. “ şeklinde konuştu.







Çolakbayrakdar, Yozgatlıların TOKİ’den konut sahibi olmak istemesine ilişkin, “TOKİ ile ilgili, ağızımızdan çıkan sözün yerine getirilmesi lazım. Eğer bir söz verirsek ‘bu nerde, ne oldu?’ dediğiniz zaman bizim mahcup olmamamız lazım. TOKİ bizim dışımızda bir kurum. Ama sizim adınıza bu taleplerin toplanması için ben girişimlerde bulunurum. Çaba sarf ederim. Ama bunu yapacak kurum da, yaptıracak kurum da değilim. Talebinizi ilgili yerlere iletme konusunda ben elimden geleni yaparım” dedi.

Haber: Tuba Köksal