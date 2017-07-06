Araç sahipleri dikkat!

PTT A.Ş.’den yapılan açıklamada Araç sahiplerinin, idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemesi halinde geçiş ücreti hariç 10 kat idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim hakkından yararlanabileceklerine işaret edilen açıklamada, PTT merkez ve şubelerinden tebligatla ödeme yapılabildiği vurgulandı.

İşte itiraz numaraları

Açıklamada, 2016’da ihlalli geçiş yapan araç sahiplerinin eline ulaşan HGS ihlali geçiş ceza tebligatlarına itirazları olması durumunda 0 850 460 60 60 numaralı HGS Çağrı Merkezi’ni aramaları, hgs@kgm.ptt.gov.tr adresine mail atmaları veya 0312 801 04 04 - 0312 801 05 05 - 0312 801 06 06 numaralı fakslara itirazlarını bildirmeleri gerektiği vurgulanarak, itirazların KGM tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde düzeltme işlemi yapılacağı belirtildi.

Siteden öğrenilebilecek

Araç sahiplerinin hgsmusteri.ptt.gov.tr resmi adresinden HGS Müşteri Hizmetleri’ne üye oldukları takdirde geçiş, bakiye ve ihlal bilgilerini ayrıntılı öğrenebileceklerine yer verilen açıklamada, böylece bundan sonraki geçişlerinde cezai durumların önüne geçebileceği kaydedildi.

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