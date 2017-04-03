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ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE!

Otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE!
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Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YOK
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir.(HABERLER.COM)
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