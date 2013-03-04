Araç yanmadan önce kapı bozuldu

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tanık olarak dinlenen ve olay günü araçta görevli olan jandarma er M.Ç., “Cezaevi nakil aracı yanmadan önce kapının sitemleri bir saat önce bozuldu. Servisi aradık ve kapıları kemerle bağlayarak devam etmemizi söylediler” diye ifade verdi.

Aracın sık sık arıza verdiğini ve aynı araçla daha önce de göreve gittiğini söyleyen M.Ç., yola çıkmadan önce aracın servise gönderildiğini ancak arızaların giderilmeden geri gönderildiğini anlattı.

M.Ç., “Zaten araç gerektiği gibi yapılmış olsa bu facia olmazdı” diyerek ifadesinde şunları anlattı:

“Biz mahkumları kurtarmak için elimizden geleni yaptık ama yangın bir anda tüm aracı sardı. Yangın sırasında arkadaşlarımızdan da dumandan zehirlenenler oldu. Yangın tüpünü kullanmak istedik ancak tüpü açtığımızda ‘Fıs’ diye bir ses geldi. Yangına müdahale edemedik.”

Yangında yedek şoför olarak görev yapan S.O.’nun ise talimatla ifadesi alındı. Alınan ifadede S.O., uyuduğu için olayın öncesini bilmediğini belirterek, “Yangın başladı ve kısa bir sürede bütün aracı sardı. Aracın büyük bir bölümü fiberli olduğundan yangın hemen her yeri sardı. Kapının sistemleri havalı olduğu için yangında hortumlar zarar gördü. Biz de camları kırarak dışarı çıkmak zorunda kaldık. Araç servise gitti ve geldi. Bize araçla ilgili olarak bir uyarı gelmedi” dedi.

Mahkeme heyeti, aracın benzerlerinde de aynı sıkıntıların olup olmadığının anlaşılması için Metris Cezaevinde şoför olarak çalışan 2 kişinin de ifadesine başvurdu.

Tanık olarak ifade veren şoförler T.V ile T.E, kullandıkları cezaevi araçlarında sık sık sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

16 Eylül 2011 tarihinde meydana gelen olayda Van’dan İstanbul’a mahkum taşıyan 34 BL 2564 plakalı cezaevi nakil aracı, Kayseri-Malatya karayolunda alev almıştı. Yangında araçta bulunan Abdülsettar Ölmez, Sinan Aşga, Akf Karabali, İsmet Evin ve Medeni Demir yanarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili olarak yargılanan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ayazağa Cezaevi Sevk Bölük Komutanlığı’ndan Astsubay İ.B. ve araç komutan yardımcısı Astsubay M.K. ve araç sürücüsü C.S. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. (iha)

