Araçlarda sigara içme yasağı Anayasa Mahkemesi'nden dönebilir Kayseri Barosu avukatlarından Av. Fatih Şen; son günlerde uygulanan araçlarda sigara içme yasağı ile ilgili olarak yasağın Kabahatler Kanunu'na göre kanuni olduğunu ancak özel yaşam alanına getirilen dokunulmazlık nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin yasa maddesini iptal edebileceğini söyledi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:54