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Araçlarında sigara içen vatandaşlara ceza yağdı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan dumansız araç denetimleri kapsamında araçlarında sigara içen sürücülere ceza kesildi.

Araçlarında sigara içen vatandaşlara ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası hayata geçirilen özel araçlarda sigara yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimleri arttırdı. Kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, araçlarında sigara kullanan sürücüleri durdurarak 153 TL para cezası kesti.



Bazı vatandaşlar uygulamadan haberi olmadığını söyledi bazı vatandaşlar ise kesilen cezaya razı oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dumansız araç denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.
 

İHA

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