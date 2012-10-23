ARAKAN ZULMÜ VE 28 ŞUBAT SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

Kayseri Cumhuriyet Meydanı Meydan Parkı önünde açılan sergide, Verenel Derneği ve İHH da stand açarak Türkiye’deki ve dünyadaki ihtiyaç sahibi fakir, yoksul ve mazlumlara kurban bağışlarını kabul etti.

Sergiyle ilgili açıklama yapan Mazlumder Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Yakışıklı, “31 fotoğrafın yer aldığı sergi vesilesiyle Arakan’da yaşanan insanlık dramı hatırlatılarak, oradaki kardeşlerimizin acılarına kimi vatandaşlarımız dualarıyla ortak oldu, kimi vatandaşlarımız da İHH ve Verenel dernekleri vasıtasıyla madden katkı sağladılar.” dedi.

Sergide 28 Şubat sürecinde yaşanan acıların da fotoğraflarla anlatıldığını belirten Yakışıklı, “Üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen 28 Şubat’ın acıları sürmektedir. Milletimizin tüm fertleriyle beraber korkmadan yaşadığı, fişlenmediği günler diliyoruz. Allah bu millete bir daha 28 Şubat’lar, 12 Eylül’ler yaşatmasın. Sergiyi ziyaret eden tüm vatandaşlarımıza, maddi katkılarıyla mazlumlara sahip çıkan hayırseverlere tekrar teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.