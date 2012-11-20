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Arakan'ın Sesine Kulak Verin

İHH Arakan Koordinatörü Said Demir Arakanlı Müslümanların dramını Kayseri kamuoyu ile paylaştı.

Arakan'ın Sesine Kulak Verin
Kayseri Elektrik Kurumu Konferans salonunda MAZLUMDER Kayseri şubesinin düzenlediği “Sahipsiz Ülke Arakan” konferansına konuşmacı olarak katılan Said Demir, Arakanla ilgili şunları söyledi: “Dünyada Arakanlı Müslümanların toplan sayısı 5 milyondur. 1950’li yıllardan sonra Arakanlı Müslümanlara zulümler yapılmaya başlanmıştır. 1940’ta yönetim İngilizlerden Budistlere geçti. 1962 de askeri yönetim başa geçince Müslümanlara olan zulüm daha fazla artmıştır. 3 Haziran 2012 den bugüne katledilen Müslümanların sayısı 7500’dür. Bu yıl içinde evini kaybeden Müslümanların sayısı 250 bindir. Son 3 ay içinde Arakanlıları Bengaldeş’e taşıyan 7 tekne Hint okyanusunda battı ve binlerce insan sulara gömüldü. Türkiye bu yıl dünyada hiçbir ülkenin yapmadığı bir güzelliğe imza atarak Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, başbakanın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı bir heyetle Arakan’ı ziyaret etti bu ziyaret Arakan Müslümanlarının dramını dünyaya duyurmuş oldu.”
İHH’nın 10 yıldan fazla süredir Arakan Müslümanlarına yardım çalışması yaptığını söyleyen Said Demir, “Arakanlı Müslümanlar bizim uzaktaki kardeşlerimizdir. Türkiye devleti ve sivil toplum kuruluşları önce Arakanlı Müslümanların kendi ülkelerinde rahata kavuşmaları için daha sonra sığınma kamplarındaki Arakanlıların durumlarının iyileştirilmesi için çaba göstermek gerekir.” diye konuştu.
Demir, konferans sonrasında katılımcıların sorularını yanıtladı.
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