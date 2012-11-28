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Arap İşadamları Kayseri'yi Model Alıyor

Iraklı Arap iş adamları ülkelerine hastane yapmak için Kayseri’deki hastaneleri model alacak.

Arap İşadamları Kayseri'yi Model Alıyor
Kayseri’deki hastanelerden model almak için Kayseri’ye gelen iş adamları Asawa Company ve Ride la Abdulla, hastaneleri gezecek. Irak’ın hastane eksiği olduğunu ifade eden iş adamı Ride la Abdulla Kayseri’deki hastanelerin modern olduğunu söyledi.
Ülkelerine hastane yapmadan önce Kayseri’deki hastaneleri görmek istediklerini kaydeden iş adamı Ride la Abdulla, “Kayseri güzel bir şehir. Ülkemizin hastane eksikliği var. Ülkemizde çıkan savaş bizi çok etkiledi. Türkiye’de özellikle Kayseri’de bulunan hastaneleri görmek istedik ve buradaki hastanelerden model alacağız.” ifadelerinde bulundu.
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